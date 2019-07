Bruno Messina est l'invité de Musique Matin

Programmation musicale

Olivier Messiaen

Catalogue d’Oiseaux (Livre V, 8.L'alouette calandrelle)

Roger Muraro, piano

DGG

Michaël Levinas

La Conférence des Oiseaux (2. Traversée des vallées désertiques)

Michael Lonsdale, voix, Martine Viard, soprano

Ensemble L’Itinéraire

Direction : Michel Swierczewski

ADES

Hector Berlioz

Rêverie et Caprice op. 8.

Renaud Capuçon, violon

Philharmonie de chambre allemande de Brême

Direction : Daniel Harding

Festival Messiaen au Pays de la Meije - Du 26 juillet au 4 août 2019

Toute la programmation ici événement 22e Edition du Festival Messiaen du 26 juillet au 4 août 2019

Pour revenir aux sources de Messiaen, cette édition est consacrée aux oiseaux. Mais il ne s'agit pas d'un thème seulement d'une dédicace, d'un engagement, d'une prière : Pour les oiseaux

Le Festival Messiaen au Pays de la Meije est aujourd'hui un rendez-vous majeur de la musique contemporaine en France, créé en hommage au compositeur Olivier Messiaen par Gaëtan Puaud en 1998. Chaque été, de la fin du mois de juillet au début du mois d'août, une programmation audacieuse alliant grandes œuvres du XXème siècle et créations nouvelles se décline en une quinzaine de concerts et autant d'événements pédagogiques et culturels.

Depuis 2019, Bruno Messina, directeur artistique de l'Agence Iséroise de Diffusion Artistique, qui porte notamment le Festival Berlioz, la Maison Messiaen et le Concours international Olivier Messiaen, est le nouveau directeur artistique du Festival Messiaen au Pays de la Meije.