Bruno Mantovani /// Académie 2018 de l'Opéra de Paris : Farrah el Dibany, Paul Balagué et Lisa Philbert

08h05-08h30 : Bruno Mantovani

Bruno Mantovani est né le 8 octobre 1974. Après avoir remporté cinq premiers prix au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (analyse, esthétique, orchestration, composition, histoire de la musique) et participé au cursus d'informatique musicale de l'Ircam, il débute une carrière internationale. Il reçoit plusieurs distinctions dans des concours internationaux, parmi lesquels le Grand Prix de la Sacem en 2000, 2005 et 2009, le prix André Caplet de l'Institut en 2005, la Victoire de la Musique du « compositeur de l'année » en 2009, le prix Claudio Abbado de la Philharmonie de Berlin et le prix de la presse musicale internationale en 2010.

Il est en résidence à l'Académie de France à Rome (Villa Médicis) en 2004-2005, au Festival de Besançon des éditions 2006 à 2008, auprès de l'Orchestre national de Lille de 2008 à 2011, puis de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse à partir de 2010, et auprès de l'Orchestre national de Lyon en 2014-16. Le festival Musica, dont il est un invité privilégié depuis 2001, lui a consacré un portrait en 2006.

Il débute à partir de 2010 une collaboration régulière avec l'Opéra National de Paris. Bruno Mantovani est aussi chef d'orchestre, et dirige régulièrement des ensembles de musique contemporaine. Il est directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis septembre 2010.

Actualités du CNSM de Paris

· Le projet Paris-Manchester 1918 réunit pour la première fois le Conservatoire de Paris et le Royal Northern College of Music de Manchester), autour d’un programme commémorant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. De nombreuses manifestations (concerts, expositions) sont proposées entre le 1er et le 12 mars à Londres, Paris et Manchester.

· Le Conservatoire de Paris propose, avec la Philharmonie de Paris, une grande production lyrique qui rassemble tous les talents de l’école. Dirigés pas des grands noms de la scène internationale de l’opéra, pour la direction musicale comme pour la mise en scène, ils abordent tous les aspects du processus de création, dans des conditions professionnelles.

Cette année, il s‘agit de l’opéra Giulio Cesare in Egittode Haendel mis en scène par Marguerite Borie, avec l’Orchestre du Conservatoire de Paris dirigé par Philipp von Steinaecker, du 11 au 16 mars.

Actualités du compositeur

- 25 avril : Cité de la musique : concerto pour percussion avec l'Ensemble intercontemporain dirigé par Peter Eötvös

- 26 avril : Monte Carlo : Abstract, ballet pour Jean-Christophe Maillot avec l'orchestre de Monte Carlo dirigé par Pascal Rophé

- 5 juin : Philharmonie, création de "Quasi lento" par l'orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par Tugan Sokhiev.

Programmation musicale

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Giulio Cesare :”se pietá di me non senti giusto ciel” (Cleopatra)

Iryna Kyshliaruk, Orchestre du Conservatoire de Paris, Philipp von Steinaecker

Archives invités

♫ Bruno MANTOVANI

Concerto pour violon : Jeux d’eau

Renaud Capuçon, Orchestre de l'Opéra National de Paris, Philippe Jordan

ERATO 2016

♫ Peter EOTVOSAtlantis

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne, Peter Eotvos

BUDAPEST MUSIC CENTER RECORDS

08h30-08h55 : Les élèves de l'Académie de l’Opéra de Paris 2018

Avec :

Farrah el Dibany, chant lyrique

Paul Balagué, mise en scène

Lisa Philbert, costumes et maquillage

L’Académie de l’Opéra de Paris

Organisée en 2 pôles, l’Académie de l’Opéra de Paris a 3 missions principales : la transmission, la formation et la création.

Le pôle d’éducation artistique rassemble les programmes et les actions pédagogiques qui permettent de faire découvrir l’opéra et le ballet, la musique de chambre et le récital à des milliers de jeunes chaque saison.

Le pôle de formation professionnelle accompagne chaque saison de jeunes professionnels dans le perfectionnement de leur savoir-faire dans des domaines aussi variés que le chant, la musique, la mise en scène, la couture, la perruque, la tapisserie ou encore la menuiserie. L’avenir de l’Opéra se prépare dès aujourd’hui !

Programmation musicale

♫ Kurt WEILL

Nanna’s Lied

Farah El Dibany

Archive invités

♫ George BIZET

Carmen : L’amour est un oiseau rebelle

Georg Solti (direction), Shirley Verrett (mezzo-soprano), Orchestre de l’Opéra Royal de Covent Garden

ARKADIA

♫ Kurt WEILL / Ira Gershwin

Lady in the Dark : Tchaikowski

Danylo Matviienko (baryton)

Archives invités

♫ Clifton CHENIERI’m coming home Clifton Chenier

