Brigitte François-Sappey et Marie Vermeulin sont les invitées du jour

Marie Vermeulin, un disque consacré à Clara et Robert Schumann

Le 29 mars dernier, Marie Vermeulin sortait un disque centré autour des figures de Clara et Robert Schumann : construit comme un dialogue entre les deux compositeurs, l'album met en parallèle l'opus 6 de Clara (Soirées Musicales), et l'opus 15 de Robert, les fameuses Kinderszenen.

Prochains concerts

Le 20 septembre 2019 à Douarnenez (29) : récital sur le programme du disque "Clara et Robert Schumann"

: récital sur le programme du disque "Clara et Robert Schumann" Du 26 au 29 septembre 2019 au Château d'Aulteribe, Domaine royal de Randan (63), pour le festival "Pianos d'hier, Talents d'aujourd'hui" : concerts, master-classes, visites-conférences

: concerts, master-classes, visites-conférences Le 5 octobre 2019 à Croissy (78), dans la chapelle Saint-Léonard : Trio de Clara Schumann

: Trio de Clara Schumann Le 2 novembre 2019 à Clermont-Ferrand, au festival "Musiques démesurées" : programme autour de la nature, avec des œuvres de Murail, Messiaen, Samazeuilh, Ravel, Jolas, Lacaze

: programme autour de la nature, avec des œuvres de Murail, Messiaen, Samazeuilh, Ravel, Jolas, Lacaze Le 23 janvier 2020 au Théâtre de Coulommiers (78) : concert "La Belle saison", Sonate de Bartok pour deux pianos et percussion, Ma Mère l'Oye de Ravel et Travel Notes de Murail, avec Vassilena Serafimova, Elisa Humanes et Maroussia Gentet

: concert "La Belle saison", Sonate de Bartok pour deux pianos et percussion, Ma Mère l'Oye de Ravel et Travel Notes de Murail, avec Vassilena Serafimova, Elisa Humanes et Maroussia Gentet Le 3 février 2020 à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord : concert "La Belle saison", Sonate de Bartok pour deux pianos et percussion, Ma Mère l'Oye de Ravel et Travel Notes de Murail, avec Vassilena Serafimova, Elisa Humanes et Maroussia Gentet

Brigitte François-Sappey, une plume pour Clara

Musicologue et spécialiste de l'Allemagne romantique, Brigitte François-Sappey a déjà consacré deux ouvrages aux époux Schumann : Robert Schumann, paru aux éditions Fayard en 2000, et Clara Schumann, aux éditions Papillon en 2002. Elle a également rédigé la préface du Journal intime de Robert et Clara Schumann, journal écrit à quatre mains par les deux pianistes et compositeurs, réédité en 2019.