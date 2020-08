Boris Berezovsky est l'invité du jour

Le pianiste russe Boris Berezovsky nous livrera ce soir, le tout dernier concert du festival Pianos Folies au Touquet, dans la salle Ravel du Palais des Congrès. Ravel qui sera, par ailleurs, au programme de son récital ce jeudi 20 août, aux côtés de Debussy, Scriabine et Gerschwin.

De par la qualité et la puissance de sa technique, Boris Berezovsky est considéré comme l’un des plus brillants représentants de l’actuelle école russe du piano. Formé à Moscou dans la plus pure tradition de la rigueur, il renoue avec la virtuosité romantique.

Boris Berezovsky commence le piano à l’âge de cinq ans. Par la suite, il entre au Conservatoire de Moscou puis poursuit ses débuts à Londres. En 1990, son Premier Prix au Concours International Tchaïkovski de Moscou lance sa carrière.

Rapidement, il jouera avec des orchestres et des chefs prestigieux à travers le monde entier. Côté presse, ses disques sont encensés par la critique.

Passionné de musique de chambre, il fait également parti d'un trio avec le violoniste Dimitri Makhtin et le violoncelliste Alexander Kniazev.

En 2007, il découvre la musique de Karol Beffa : la révélation est telle qu’il commande au compositeur un concerto qu’il crée en 2009 !

à réécouter événement 12e édition du Festival Les Pianos Folies au Touquet-Paris-Plage du 14 au 20 août 2020

Pianos Folies du Touquet Paris-Plage

Les plus grands pianistes du monde vous donnent rendez-vous du 14 au 20 août au Touquet-Paris-Plage !

Pour la 12ème édition, des artistes et pianistes de renommée internationale démontreront leur talent dans le cadre des Pianos Folies. Cet événement musical, devenu l’un des quatre événements majeurs du Touquet-Paris-Plage, rythme déjà la ville depuis le 14 août, et prend fin ce soir, le 20 août.

Pour l'occasion, le pianiste russe Boris Berezovsky jouera en ce dernier soir de clôture, dans la salle Ravel du tout nouveau Palais des Congrès fraîchement rénové, à 20h30.

De l'Allemagne à la grande période romantique russe en allant jusqu'aux mélodies françaises, Boris Berezowki nous offrira ce soir un tour du monde et des époques, très représentative de l'histoire de la composition pour piano.

Samedi 15 août, Yvan Offroy, directeur du festival était avec nous pour s'exprimer sur le maintien des Pianos Folies et sur le rôle qu'a joué la rénovation du Palais des Congrès. Vous pouvez réécouter l'émission en cliquant ci-dessous.