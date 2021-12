Bob Wilson met en scène Turandot à Paris : "La musique de Puccini est très kitsch mais aussi très profonde"

Après son adaptation flamboyante du "Livre de la Jungle" au Théâtre du Châtelet, le metteur en scène Bob Wilson signe une nouvelle production de "Turandot" de Puccini à l'Opéra Bastille à Paris, dirigée par le chef Gustavo Dudamel.

Depuis sa Madame Butterfly créée en novembre 1993 à l’Opéra Bastille et reprise une dizaine de fois depuis, Robert Wilson n’avait plus abordé l'œuvre de Giacomo Puccini. Cette nouvelle mise en scène de Turandot, créée le 30 novembre 2018 au Teatro Real de Madrid, est à voir jusqu'au 30 décembre à l'Opéra national de Paris.

Le metteur en scène américain, qui a fêté il y a quelques semaines son 80ème anniversaire, nous rappelle qu'il a réalisé sa première mise en scène de théâtre en France y a tout juste 50 ans avec sa pièce Le Regard du sourd, donné au Festival de Nancy en 1971 suite à l'invitation de son fondateur Jack Lang. Bob Wilson salue l'accueil chaleureux et enthousiaste dont il a toujours bénéficié depuis dans notre pays : "Cette année j'ai eu cinq productions en France et je doute que d'ici ma mort il y en ait autant à New York ! C'est donc très émouvant pour moi d'être ici, en particulier à l'Opéra Bastille dont j'ai participé à l'inauguration et où j'ai fait beaucoup de productions."

Robert Wilson se souvient que lorsqu'il avait été sollicité pour mettre en scène Madame Butterfly au début des années 1990, il a d'abord décliné la proposition :"Puccini ça n'a jamais été mon compositeur préféré, sa musique est très kitsch à mon avis. Elle est très profonde dans les émotions mais ça peut être superficiel aussi. J'ai donc fait une production très épurée, très simple. Il n'y avait pas de cerisiers en fleurs ou autre, l'espace était laissé libre à la musique. Et cette fois encore pour Turandot je donne de l'espace à la musique ! Ezra Pound, lorsqu'il était en prison à Pise, a déclaré : la quatrième dimension c'est l'immobilité, et le pouvoir d'une bête sauvage..."