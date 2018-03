Bertrand Dermoncourt et Valery Gergiev invités de Musique matin

Bertrand Dermoncourt

Bertrand Dermoncourt, né en France en 1970, est un journaliste et auteur d'ouvrages sur la musique, notamment la musique classique. Il a débuté dans des « fanzines » de rock1, durant les années 1980. Il fonde, en 1998, la revue Classica avec Stéphane Chabenat. Critique musical du journal l'Express, il dirige par ailleurs la collection "Classica" aux éditions Actes Sud.

Actualité

Sortie du livre "Rencontre avec Valery Gergiev" aux éditions Actes Sud.

Fruit de dix ans d’entretiens avec Bertrand Dermoncourt, cet ouvrage laisse la parole à Valery Gergiev, chef d’orchestre le plus demandé au monde et directeur du Théâtre Mariinsky depuis près de trente ans. Actuellement, Valery Gergiev entame, à la tête de l’Orchestre du Mariinsky, une intégrale de L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner sur deux saisons, entouré de chanteurs de sa troupe permanente et de quelques invités de choix.

Valery Gergiev

Valery Gergiev est un des chefs d’orchestre les plus charismatiques de notre époque. Initié à la musique par le piano, il étudie la direction d’orchestre au Conservatoire de Léningrad (Saint-Pétersbourg) dans la classe du célèbre pédagogue Ilya Musin. Après un début sur la scène de l’Opéra Kirov (aujourd’hui le Théâtre Mariinsky ), il y est nommé chef assistant de Yuri Temirkanov, et peu après il débute une carrière internationale qui prend rapidement son envol et le mène sur les scènes les plus prestigieuses, de Londres à New York, en passant par Vienne et Paris.

Depuis 1988, alors âgé de seulement 35 ans, il est à la tête du Théâtre Mariinsky, dont il a considérablement élargi et modernisé le répertoire : les classiques du répertoire lyrique (Mozart, Verdi, Puccini, Richard Strauss, Britten ) côtoient les créations et les grandes pages du répertoire russe (Moussorgski, Tchaïkovski, Chostakovich, Prokofiev ), sans oublier les compositeurs incontournables du XXe siècle (Messiaen, Dutilleux, Gubaidulina ou Giya Kancheli ).

Valery Gergiev continue à diriger plus de 200 concerts par an, ainsi que des festivals en Russie et ailleurs (Stars des Nuits blanches de Saint-Pétersbourg ), participe aux jurys de différents concours et s’engage auprès des jeunes interprètes et compositeurs. Très exposé médiatiquement, il a été nommé Artiste de l’UNESCO pour la paix, a pris position dans des conflits politiques (le conflit entre la Russie et l’Ossétie du Sud), mais s’est également impliqué dans différents projets à vocation sociale liés à la musique (Building on Excellence: Orchestras for the 21st century au Royaume-Uni). Il a reçu de nombreuses récompenses pour l’ensemble de sa carrière.

Concerts

Dans le cadre du festival De Saint Denis

03 Juillet 2018 Valery Gergiev, l'orchestre de Théâtre Mariinsky, Daniel Lozakovitch à la Basilique Cathédrale De Saint Denis à Saint Denis (93)

Valery Gergiev, l'orchestre de Théâtre Mariinsky, Daniel Lozakovitch à la Basilique Cathédrale De Saint Denis à Saint Denis (93) 04 Juillet 2018 Valery Gergiev, l'orchestre National de France, le Chœur de Radio France, l'orchestra Dell'Accademia Nazionale Di Santa Cecilia à la Basilique Cathédrale De Saint Denis à Saint Denis (93)

Valery Gergiev, l'orchestre National de France, le Chœur de Radio France, l'orchestra Dell'Accademia Nazionale Di Santa Cecilia à la Basilique Cathédrale De Saint Denis à Saint Denis (93) 05 Juillet 2018 Valery Gergiev, l'orchestre National de France, le Chœur de Radio France, l'orchestra Dell'Accademia Nazionale Di Santa Cecilia à la Basilique Cathédrale De Saint Denis à Saint Denis (93)

à lire article Valery Gergiev reconduit à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Munich

♫ Programmation musicale des invités

Modeste MOUSSORGSKI

Tableaux d'une exposition : La Cabane sur des pattes de poule

Orchestre Philharmonique de Vienne, Valery Gergiev

PHILIPS

Serge PROKOFIEV

Roméo et Juliette op 64 : Danse des chevaliers (Acte I)

Orchestre du Théâtre Kirov, Valery Gergiev

PHILIPS

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Iolanta : Atchevo eta prezhde ne znala (Sc 1) Air de Yolanta

Anna Netrebko, Orchestre du Mariinsky, Valery Gergiev

DG

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Symphonie n°6 : I. Adagio

Orchestre du Mariinsky, Valery Gergiev

CD INVITE

Richard WAGNER

Parsifal wwv 111 : Von dorther kam das stöhnen (Acte III)

René Pape, Orchestre du Mariinsky, Valery Gergiev

MARINSKY

Serge RACHMANINOVConcerto n°3 en ré min op 30 : I. Allegro non tanto Denis Matsuev, Orchestre du Mariinsky, Valery Gergiev

MARIINSKY