Bertrand Chamayou, le pianiste "événement" est l'invité de Musique Matin

Jeudi 13 septembre dernier, Bertrand Chamayou est entré en résidence à Radio France pour la saison 2018-2019. Connu par Michel Orier, directeur de la musique et de la création culturelle de la Maison ronde, depuis l'époque où il œuvrait à la MC2 de Grenoble, celui que l'on surnommait il y a peu, "artiste en plein essor", s'invite à vous, ce 2 octobre sur les ondes de France Musique...

Sortie CD : Bertrand Chamayou - Saint-Saëns

Concertos pour piano & oeuvres pour piano seul

Après un premier enregistrement consacré à Debussy, l’Orchestre National de France propose un nouveau disque publié sous le pavillon Erato, cette fois consacré à Saint-Saëns. Au programme : les Deuxième et Cinquième Concertos pour piano.

Bertrand Chamayou, interprète ces deux concertos, auxquels il a ajouté quelques pages pour piano seul (Etudes, Mazurka, Valse…) du même compositeur et qui nous ramènent dans le décor et l’atmosphère feutrés des salons parisiens. Composés par Camille Saint-Saëns à 30 ans d’intervalle, l’héroïque deuxième concerto et l’exotique cinquième (surnommé « l’Egyptien ») révèlent derrière leur virtuosité et leur brillante facture un monde envoûtant et débordant d’imagination.

Salué comme « le nouveau Prince du piano français » (Diapason), Bertrand Chamayou est accompagné ici par l’Orchestre National de France dirigé par le maestro Emmanuel Krivine pour un album qui promet champagne et feux d’artifices - ainsi que quelques bouffés d’opium...

Bertrand Chamayou - piano

Emmanuel Krivine - direction

Prochains concerts en résidence

Les Enfantines

| Concert jeune public : de 3 à 6 ans |

Samedi 6 octobre à 11h, puis 14h30 Maison de la Radio, Auditorium de Radio France

Pour une première expérience du concert, les jeunes enfants sont accueillis sur scène afin de vivre au plus près la musique, tandis que leurs parents sont installés dans la salle durant un moment où le pianiste Bertrand Chamayou les invite à entrer dans son univers, tout en douceur et plein de fantaisie...

Beethoven, triple concerto

| Concert symphonique avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France |

Dimanche 31 mars 2019 à 16h00 Maison de la Radio - Auditorium de Radio France

Bertrand Chamayou convie ses complices de toujours, Vilde Frang et Sol Gabetta, à un voyage entre musique de chambre et orchestre en compagnie des musiciens du Philhar’. Le Quintette pour piano et vents et le Triple Concerto sont des œuvres de relative jeunesse. Beethoven y fait dialoguer les instruments solistes comme autant de personnages, autant d’interlocuteurs pour un épistolier imaginaire qui ne serait que lui-même.

Programme

Ludwig van Beethoven : Fantaisie pour piano op. 77

: Fantaisie pour piano op. 77 Mauricio Kagel : Ludwig van

: Ludwig van Ludwig van Beethoven : Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur op.16, Triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre

Distribution

Bertrand Chamayou (piano), Vilde Frang (violon), Sol Gabetta (violoncelle), Hélène Devilleneuve (hautbois), Nicolas Baldeyrou (clarinette), Julien Hardy (basson), Antoine Dreyfuss (cor) et avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Ce concert sera diffusé le 5 avril 2019 surFrance Musique.fr

