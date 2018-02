Bertrand Chamayou interprète le Concerto pour piano n°5 « L’Empereur » de Beethoven à l'Auditorium de Radio France

Les cinq concertos pour piano que nous a laissés Beethoven sont encore des œuvres de relative jeunesse. Les deux premiers furent conçus avant la Première Symphonie, et la composition du dernier, qui attendra trois ans avant d’être créé, se situe entre les Sixième et Septième Symphonies. À l’audition toutefois, les cinq partitions suivent un cours majestueux et presque naturel : deux concertos dans la ligne de Mozart, puis deux concertos remettant en cause l’équilibre entre le soliste et l’orchestre, enfin un couronnement indépassable avec le Concerto « l’Empereur ». Mikko Franck a souhaité confier la réalisation de cette intégrale à cinq pianistes d’écoles et de générations différentes.

- Le Concerto pour piano n°4 de Beethoven interprété par Elisabeth Leonskaja et l'Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, mercredi 24 janvier 2018

- Le Concerto pour piano n°3 de Beethoven interprété par Alice Sara Ott et l'Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, samedi 27 janvier 2018

- Les Concertos pour piano n°2 interprété par Pierre-Laurent Aimard et n°1 interprété par Rudolf Buchbinder et l'Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, mercredi 31 janvier 2018

- Le Concerto pour piano n°5 « L’Empereur » interprété par Bertrand Chamayou et l'Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, samedi 3 février 2018, Auditorium de Radio France.

Programme de la soirée : Ludwig van Beethoven, Trio n°4 en si bémol majeur op.11/ Louise Farrenc, Symphonie n°3 / Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano n°5 « L’Empereur ».

Bertrand Chamayou piano

Eric Levionnois violoncelle

Nicolas Baldeyrou clarinette

Les concerts de Radio France

Le concert sera diffusé le 15 février 2018 à 20h sur France Musique et filmé en direct sur francemusique.fr/concerts en partenariat avec Arte Concert.

L'invité

Natif de Toulouse, Bertrand Chamayou a été remarqué dès l’âge de 13 ans par le pianiste Jean-François Heisser dont il a suivi par la suite l’enseignement au conservatoire de Paris. Dans le même temps, il a travaillé assidûment aux côtés de Maria Curcio à Londres, et a reçu les conseils éclairés d’un grand nombre de maîtres, dont ceux de Murray Perahia. Bertrand Chamayou, doté d’un très vaste répertoire, impliqué dans la création contemporaine et oscillant d’un style à l’autre, fait partie des artistes incontournables de la scène musicale. Son activité de chambriste est essentielle et la musique contemporaine occupe une part importante de son activité.

En 2014 Bertrand signe un contrat d’exclusivité avec le label Erato. Le premier fruit de cette collaboration est un disque Schubert sorti en février. 2014. Suivra, début 2016 une intégrale Ravel que Bertrand Chamayou proposera sur scène à travers le monde.

Ses précédents enregistrements pour le label Naïve avaient été très remarqués et notamment, en 2011, dont l'intégrale des Années de Pèlerinage de Franz Liszt , couronné de nombreuses récompenses (Gramophone’s Choice, Choc Classica, Diapason d’Or de l’Année 2012 et Victoire de la Musique du meilleur enregistrement de l’Année). Cette même année Bertrand recevait une Victoire de la Musique classique comme Soliste Instrumental de l’Année. Il avait déjà reçu en 2006 une Victoire, dans la catégorie « Révélation », couronnant un parcours déjà très prometteur. Bertrand Chamayou a par ailleurs à son actif des réalisations ambitieuses comme le cycle des 20 regards sur l’Enfant-Jésus à l’occasion du centenaire du compositeur ou les 12 études d’exécution transcendante de Liszt, données maintes fois en concert, et dont résulte un « live » salué unanimement par la critique (Sony Classical). Il a signé en 2008 un récital Mendelssohn (Naïve) couronné de très nombreuses récompenses. Au printemps 2010, Bertrand Chamayou a présenté un disque César Franck (Naïve) accompagné par le Royal Scottish National Orchestra dirigé par Stéphane Denève. Ce disque a reçu plusieurs récompenses dont l’Editor’s Choice de Gramophone.

Programmation musicale de l'invité