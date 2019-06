Bertrand Chamayou, Bruno Coppens, Jean-Claude Casadesus, François Bou, Thierry Escaich et Louis Schwizgebel

Evénement : Lille Piano(s) festival

14 au 16 juin 2019

Créée en 2004, ce temps fort de la programmation de l’Orchestre national de Lille est devenu un incontournable dans le paysage musical d’abord lillois, puis régional avec cette année des concerts à l’abbaye de Vaucelles et au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis !

Chaque mois de juin, trois jours de marathon pour célébrer le piano et exalter toutes les formes de musique. Une cinquantaine de concerts et récitals est au programme.

Un partenariat France Musique

La diversité reste l'attrait et l'objectif du festival", a déclaré le chef d'orchestre. Jean-Claude Casadesus, chef fondateur de l’Orchestre National de Lille et directeur artistique du Lille Piano(s) Festival

Un mot d'ordre : la diversité

Cette édition 2019 honore davantage encore la grande famille des claviers. Le piano bien sûr, mais également l’orgue, le clavecin, le clavicorde, le marimba, le vibraphone, le synthétiseur ou encore l’accordéon et le bandonéon seront au rendez-vous.

Cette diversité s'exprimera également dans le répertoire jazz, classique, tango et électro à travers une quarantaine de concerts organisés sous forme de ciné-concerts, récitals d'étudiants, événements entre musique et littérature, etc.

Programmation musicale

Johannes BRAHMS

8 Klavierstücke op.76 : Capriccio en si mineur n°2

Adam Laloum

MIRARE

Camille SAINT-SAËNS

Concerto pour piano n°5 op 103 (L'Egyptien) : 3. Molto allegro

Bertrand Chamayou, Orchestre National de France, Emmanuel Krivine

ERATO

Camille SAINT-SAËNS

Valse nonchalante op.110

Bertrand Chamayou

ERATO

Camille SAINT-SAËNS

Carnaval des Animaux : Le Cygne

Gautier Capuçon, Frank Braley

VIRGIN CLASSICS

Bohuslav MARTINU

La Revue de cuisine : 4. Final Orchestre de chambre

Saint-Paul, Christopher Hogwood

DECCA

Erik SATIE / Edouard FERLET

Danse de profil (d’après la danse de travers n°2)

Violaine Cochard, Edouard Ferlet

ALPHA

Claude DEBUSSY

Estampes : Jardins sous la pluie

Vanessa Wagner

AMBROISIE

George GERSHWIN

Rhapsody in Blue

Louis Schwizgebel, orchestre national de France, Emmanuel Krivine

Concert en direct de l'Opéra Berlioz - Le Corum à Montpellier 20.07.2018

Franz SCHUBERT

Sonate pour piano n°16 en la mineur D 845 : 3. Rondo

Louis Schwizgebel

APARTE

Thierry ESCAICHVariations improvisées sur “A la claire fontaine” Thierry Escaich

NOCTURNE

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°14 en ut dièse mineur op.27 n°2 “Clair de lune” : 1. Adagio sostenuto

Nelson Freire

DECCA

Edouard LALO

Le Roi d’Ys : Puisqu’on ne peut fléchir

Nicolai Gedda (ténor), Orchestre National de la Radiodiffusion Française, Georges Prêtre

ERATO