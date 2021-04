Berio to Sing, le nouvel album des Cris de Paris de Geoffroy Jourdain

Les Cris de Paris et la mezzo-soprano Lucile Richardot, dirigés par le fondateur et directeur artistique de l'ensemble vocal Geoffroy Jourdain, sortent le nouvel album Berio to Sing sur le label Harmonia Mundi, dans lequel toutes les facettes de l'écriture vocale de Luciano Berio sont représentées.

Le disque Berio to Sing de l'ensemble Les Cris de Paris dirigé par Geoffroy Jourdain sort le 2 avril 2021 sur le label Harmonia Mundi, avec la participation de la mezzo-soprano Lucile Richardot. CD dont France Musique est partenaire.

Geoffroy Jourdain nous brosse ici le portrait de Luciano Berio, explorateur passionné par la voix humaine : truculent et éruptif dans la Sequenza III, interprétée avec panache par Lucile Richardot, lyrique et caressant dans E si fussi pisci, solennel et envoûtant dans les Cries of London…

Les Cris de Paris, ensemble créé par Geoffroy Jourdain

Les Cris de Paris est un ensemble vocal instrumental créé en 1999 par Geoffroy Jourdain. Il explore toutes sortes de musiques vocales et instrumentales, depuis la musique baroque du XVIe siècle jusqu'aux musiques contemporaines, en passant par les musiques du monde. Le répertoire étant divers, l'ensemble est à « géométrie variable » : le nombre de chanteurs et les instrumentistes ne sont pas les mêmes d'un spectacle à l'autre. Les spectacles peuvent faire intervenir des artistes non musiciens, comme des comédiens, des plasticiens ou des danseurs.

En 2020, en période de coronavirus, l'ensemble interprète une composition de Francesco Filidei. En décembre de la même année, il interprète Actéon, de Marc-Antoine Charpentier, au Théâtre du Châtelet à Paris.

Geoffroy Jourdain

Geoffroy Jourdain est né en novembre 1972 à Epinal. Son parcours mêle harmonieusement théorie musicale (études de musicologie en Sorbonne et exploration des fonds musicaux de nombreuses bibliothèques en Europe) et pratique de la direction de chœurs, sous le regard bienveillant de Pierre Cao, ou encore de Patrick Marco. En 1993, il fonde l’ensemble Vivete Felici, composé de solistes principalement dévoués au répertoire baroque, et, en 1998, Les Cris de Paris, consacré plus spécialement à la musique contemporaine. Il associe notamment l’ensemble à de prestigieux orchestres et autres ensembles instrumentaux, collaborant ainsi avec Pierre Boulez, Philippe Herreweghe, François-Xavier Roth, ou encore Esa-Pekka Salonen.

Très présent dans le répertoire contemporain, Geoffroy Jourdain est l’instigateur de plusieurs commandes et accompagne de nombreuses créations, comme l’opéra Cachafaz, d’Oscar Strasnoy, mis en scène par Benjamin Lazar, en 2010.