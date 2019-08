Le compositeur Benoît Menut est l'invité du jour

Retrouvez Benoît Menut à la rentrée pour une série de concerts

Le vendredi 18 et samedi 19 octobre à 20h à Rennes au Couvent des Jacobins

Orchestre Symphonique de Bretagne (commande de l’orchestre), dirigé par Grant Llewellyn

Création : Les Trois Abers, pour orchestre symphonique

Le 11 octobre à 20h la Scala de Paris

Création : oeuvre pour piano de David Kadouch

Création : oeuvre pour piano de David Kadouch Le jeudi 14 (10h et 14h) et vendredi 15 novembre (10h - 14h et 18h30) à la Salle Poirel de Nancy

avec Jérémie Barbier d’hiver, comédien) et Huggo le Henan, percussion soliste - Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, dirigé par Aurélien Azan Zielinski

Programme : Symphonie pour une Plume, Benoît Menut

Projets à venir :

Benoît Menut sera en résidence à l’Opéra de Saint-Etienne pour la saison 2019- 2020

Un One man show en préparation : Little Benoît in Musicland

Ce spectacle seul en scène, inspiré par la rencontre de Benoît Menut et du metteur en scène - librettiste Kristian Frédric, est un voyage entre de nombreux genres musicaux. Glissant sans cesse entre la musique dite classique, la chanson, et la création contemporaine, le public est transporté dans la tête de cet enfant, de cet ado, de cet adulte qui exulte grâce à la création. À travers ce conte le spectateur est plongé dans une constellation de rêves, de doutes et de joies dans laquelle la vidéo dialogue avec le héros accompagné d'un orchestre imaginaire. La création mondiale du spectacle musical Little Benoît in Musicland aura lieu en avril 2020 à l'Opéra de Saint-Étienne.

Sortie du disque monographique Les Îles - Harmonia Mundi

Ce deuxième opus monographique Les Îles paraîtra en mars 2020 chez Harmonia Mundi. Cet allbum est conçu comme un voyage imaginaire en Atlantique, chaque île étant une escale musicale. De Belle-Île à la Guadeloupe, des Caraïbes à Ouessant, chaque œuvre en est un reflet musical. Entouré de ses interprètes de prédilection, et de la violoncelliste Emmanuelle Bertrand qui a répondu à son invitation, Benoît Menut compose pour ce disque quatre œuvres originales instrumentales et vocales, dans lesquelles se retrouveront le lyrisme et la délicatesse propres à son écriture. Interprètes Emmanuelle Bertrand, violoncelliste Maya Villanueva, soprano Stéphanie Moraly, violon Patrick Langot, violoncelle Romain David, piano