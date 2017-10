Benjamin Grosvenor en ouverture du festival "Piano à Lyon"

L'invité

Benjamin Grosvenor est un pianiste britannique. Jeune prodige, il multiplie les prix et enregistre son premier disque à 18 ans chez DECCA.

Cadet d’une fratrie de cinq, Benjamin Grosvenor prend ses premières leçons de piano auprès de sa mère, professeure, à 6 ans. A l’âge de 10 ans, il défraye la chronique en devenant le plus jeune lauréat de quatre concours (The Southend Young Musician of the Year, The Essex Young Musianc of the Year, The Emanuel Trophy, et l’EPTA Trophy), et commence ses leçons auprès de Christopher Elton.

A 12 ans, Benjamin Grosvenor devient, dans la catégorie « Piano », le BBC Young Musician de l’année, et entame une série de concerts en compagnie de l’Ulster Orchestra, puis du Royal Philharmonic Orchestra, du New York Youth Symphony, ou encore de l’English Chamber Orchestra.

2011 est l’année de sa consécration : en plus d’être le plus jeune soliste à jouer pour la soirée d’inauguration des BBC Proms, à Londres, il est l’un des « 10 britanniques de l’année » pour le Daily Telegraph, et signe un contrat chez DECCA qui fait de lui le premier britannique engagé par le label depuis un demi-siècle.

Cette union donne naissance, l’année suivante, à un premier disque encensé par la critique, consacré à Chopin, Liszt, et Ravel (deux Grammophon Awards, Diapason d’Or de l’année 2012…). Depuis, il se produit partout dans le monde, seul, ou accompagné d’orchestres. En 2016, Benjamin Grosvenor signe "Homages", son quatrième album chez le label DECCA. Un disque qui explore les différentes œuvres hommages de compositeurs.

​Site officiel : https://www.benjamingrosvenor.co.uk/

Les concerts ont lieu à 20 heures 30 salle Molière (18 quai de Bondy) Lyon 5e.

Programmation musicale de l'invité

♫ Domenico SCARLATTI

Sonate en ré mineur

Benjamin Grosvenor, piano

https://www.youtube.com/watch?v=3FJeOaRjZaE

♫ Maurice RAVEL

Concerto en sol majeur : I. Allegramente

Benjamin Grosvenor (piano), Orchestre philharmonique royal de Liverpool, James Judd (direction)

DECCA 2012

♫ Edward ELGAR

Concerto en mi mineur op.85 : II. Lento-Allegro molto

Jacqueline du Pré (violoncelle), Orchestre de Philadelphie, Daniel Barenboim (direction)

♫ Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue n° 24 en si min BWV 869 : I. Prélude

Samuel Feinberg (piano)

RUSSIAN DISCS 1959

♫ Frédéric CHOPIN

Nocturne n°19 en mi mineur op. posthume 72 n°1

Benjamin Grosvenor, piano

DECCA 2011

♫ Franz SCHUBERT

Quintette à cordes en Ut Maj op posth 163 D 956 pour 2 violons alto et 2 violoncelles : II. Adagio

Isaac Stern & Alexander Schneider (violons), Pablo Casals & Paul Tortelier (violoncelles), Milton Katmis (alto)

CBS RECORDS 1985 (enr. Festival Pablo Casals 1952)

♫ Maurice RAVEL

Gaspard de la nuit : II. Le gibet

Benjamin Grosvenor, piano

DECCA