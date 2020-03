Benjamin Bernheim et Vincent Huguet sont nos invités du jour

Vincent Huguet est metteur en scène, Benjamin Bernheim est ténor, d'ailleurs récemment primé aux Victoires de la musique classique. Ils viennent nous parler ce matin de la nouvelle production de Manon de Massenet à l'Opéra de Paris.

Benjamin Bernheim

Né à Paris, Benjamin Bernheim a étudié le chant à la HEM de Lausanne dans la classe de Gary Magby, a intégré la troupe de l'Opéra de Zurich, et sa carrière s'est par la suite développée à l'étranger : Milan, Riga, Salzbourg, Berlin, Londres et même Chicago lui ouvrent leurs portes. En France, il est révélé à Bordeaux dans le rôle de Des Grieux en avril 2019 ; il sort son excellent premier disque à l'automne 2019 chez Deutsche Grammophon et a obtenu, en février 2020, une victoire de la musique dans la catégorie Artiste Lyrique.

Il est en ce moment à nouveau Le Chevalier des Grieux dans Manon de Massenet à l'Opéra de Paris, en binôme avec Pretty Yende (Manon).

_"Des Grieux est un rôle incroyable, il me tombe sur la voix comme un gant". _Benjamin Bernheim

Vincent Huguet

Après un cursus en histoire à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, une agrégation dans cette même matière et quelques années de recherche et d'enseignement, Vincent Huguet s'oriente peu à peu vers la mise en scène. Il met ainsi en scène son premier opéra en 2012 : il s'agit de Lakmé de Léo Delibes. Il collabore ensuite très fréquemment avec Patrice Chéreau ; et met en scène - entre autres - La Vie parisienne, Werther, Les Contes d'Hoffmann, Roméo et Juliette, Didon et Enée...

Avec Manon, il fait ses débuts à l'Opéra de Paris.

"Bastille est une scène qui impressionne. A bastille, il y a des exigences. Les décors ne peuvent pas être conçus comme ailleurs. On ne peut pas être minimal dans les décors. Il faut créer un élément architectural sur la scène. C’est ce qu’on a essayé de faire pour Manon". Vincent Huguet

"Manon", de Massenet, à l'Opéra Bastille

, © E. Bauer / Opéra national de Paris

Prochaines dates

Du 4 mars au 10 avril 2020

A retrouver le 2 mai 2020 dans Samedi à l'Opéra de Judith Chaine.

Distribution

Direction Dan Ettinger

Mise en scène Vincent Huguet

Manon Pretty Yende / Sofia Fomina

Des Grieux Benjamin Bernheim / Stephen Costello

Lescaut Ludovic Tézier

Comte des Grieux Roberto Tagliavini

Guillot de Morfontaine Rodolphe Briand