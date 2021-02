Benjamin Alard: "J'essaye de mettre en regard les oeuvres, autour d'un même sujet : Bach"

Débuté il y a environ trois ans, le projet de Benjamin Alard d'enregistrer l'intégrale de l’œuvre pour clavier solo de Bach se poursuit : le 4e volume, "Alla Veneziana - Concerti Italiani", sortait le 15 janvier dernier sous le label Harmonia Mundi, mettant à l'honneur Vivaldi transcrit par Bach.

Benjamin Alard s'est fixé il y a environ trois ans l'ambitieux projet d'enregistrer tout l’œuvre pour clavier solo de Bach - projet qui le suivra encore une dizaine d'années, 17 autres volumes étant prévus au total. Il sortait le 4e volume “Alla Veneziana - Concerti Italiani”, sous le label Harmonia Mundi le 15 janvier dernier.

Dans ce nouveau volume, les transcriptions que Bach a fait des concertos de Vivaldi et de Marcello doivent être assumées et "ne se livrent pas comme ça". Au clavecin et à l'orgue, Benjamain Alard choisi ses instruments : "La musique qui passe entre les mains de Bach peut être jouée de plusieurs manières différentes. C’est aussi pour cette raison que j’ai choisi des instruments distincts pour interpréter ces concertos."

“Bach a le génie de transposer, d’ornementer, d’agrémenter mais sans trahir le message premier de la musique.” Benjamin Alard

Benjamin Alard

L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en 2004.

C’est grâce à Elisabeth Joyé, avec laquelle il étudie à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il intègre la Schola Cantorum de Bâle pour travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon.

Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach.

Benjamin Alard a enregistré chez Hortus le « Andreas Bach Buch », des transcriptions, le Manuscrit Bauyn et un disque de musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi des Sonates en trio pour orgue de JS Bach et le Clavier Übung I et II chez Alpha. Ces enregistrements ont été régulièrement récompensés par la presse musicale.

Transcrire pour clavecin les oeuvres de Vivaldi permet de diffuser sa musique et de prouver la dimension orchestrale de l'instrument.

Prochains concerts

20 février

Bach alla Veneziana. Théâtre de l'Alliance Française avec Clément Rochefort, Génération France Musique le live

27 février

Récital d’orgue au Temple du Foyer de l’Ame

Bach alla Veneziana / Marcello & Bach

14 mars

Récital de clavecin au Théâtre des Abbesses (Théâtre de la Ville)

20 mars (clavecin) et 24 mars (orgue) à L'Auditorio Nacional de Madrid

Concerts de l'intégrale de la Clavierübung de Bach

