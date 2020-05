Barbara Hendricks : "Une main tendue ne revient jamais vide"

La très célèbre cantatrice Barbara Hendricks est sur France Musique ce matin, pour nous présenter son concert en direct streaming ce vendredi 22 mai depuis Stockholm. L'intégralité des recettes sera reversée au profit de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

The Road to Freedom

Barbara Hendricks donnera pour la première fois de sa carrière un concert en ligne direct streaming depuis le Vasateatern de Stockholm, ce vendredi 22 mai à 19h. Les recettes et cachets seront entièrement reversés au HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Barbara Hendricks en est l'ambassadrice et défend depuis toujours la cause des réfugiés dans le monde.

Pour ce faire, elle sera accompagnée de son blues band : ils interpréteront The Road to Freedom, un programme de blues, constitué de chansons qui ont marqué le mouvement des droits civiques aux États-Unis, inspiré et soutenu par de nombreuses femmes courageuses comme Rosa Parks, et incarné par Martin Luther King.

The Road to Freedom est également un disque live enregistré à la Cité des Congrès à Nantes en janvier 2018 et sorti le 16 novembre 2018 chez Arte Verum, label créé par Barbara Hendricks.

Le concert durera 1h30 et sera diffusé sur l'unique plateforme suédoise Abundo. Vous pouvez dès à présent réserver vos tickets, pour la somme de 11,75 euros, en cliquant ici.