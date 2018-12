Barbara Hendricks est l'invitée de Musique Matin

Nouveau disque "Barbara Hendricks & her Blues Band: The Road to Freedom" sorti le 23 novembre chez Arte Verum

, © Arte Verum / France Musique

Après avoir abordé pendant de nombreuses années le répertoire des grands jazzmen / women du 20e siècle, qu’ils soient instrumentistes (Duke Ellington) ou vocalistes (Billie Holiday), Barbara Hendricks se plonge depuis une dizaine d’années dans les racines du jazz : le blues.

Ce fut d’abord le cas avec le programme Blues Everywhere I Go qui nous menait au cœur du delta du Mississippi ; elle nous propose aujourd’hui un nouveau projet : The Road to Freedom (Le Chemin vers la Liberté).

JOURNEE BARBARA HENDRICKS SUR FRANCE MUSIQUE

10h30 - 11h

GRANDS INTERPRETES par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier Semaine dédiée à Barbara Hendricks.

13h

ALLEGRETTO par Denisa Kerschova La discographie idéale de Barbara Hendricks

16h - 18h

CARREFOUR DE LODEON par Frédéric Lodéon Avec Barbara Hendricks.

18h - 19h

OPEN JAZZ par Alex Dutilh Barbara Hendricks présente ses coups de coeur jazz.

20h - 22h

SOIREE BARBARA HENDRICKS avec Barbara Hendricks (chant), Roland Pöntinen (piano), Mi-Sa Yang (violon), Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Rokia Traoré (chant), Mathias Algottson (piano/orgue), Ulf Englung et Max Schultz (guitares).

Soirée enregistrée le 23 octobre au Théâtre de l'Alliance.

Prochains concerts

12 février 2019 : TCE avec Dohyo Sol (guitar & luth) & Björn Gäfvert (orgue & piano) – Ulf Englund (lumières). Programme : Musique sacrée et negro spirituals

: TCE avec Dohyo Sol (guitar & luth) & Björn Gäfvert (orgue & piano) – Ulf Englund (lumières). Programme : Musique sacrée et negro spirituals 1 4 février 2019 : Bozar, Bruxelles : avec Dohyo Sol (guitar & luth) & Björn Gäfvert (orgue & piano) – Ulf Englund (lumières). Programme : Musique sacrée et negro spirituals

: Bozar, Bruxelles : avec Dohyo Sol (guitar & luth) & Björn Gäfvert (orgue & piano) – Ulf Englund (lumières). Programme : Musique sacrée et negro spirituals 2 mars : Le Capitole en Champagne (Chalon en champagne) : avec Dohyo Sol (guitar & luth) & Björn Gäfvert (orgue & piano) – Ulf Englund (lumières). Programme : Musique sacrée et negro spirituals

