Barbara Hannigan pour le projet Momentum : Our Future, Now

"Momentum : Our Future, Now". Initié et soutenu par Barbara Hannigan, ce projet permet à des jeunes talents d'être invités à à se produire aux côtés d'artistes confirmés, avec l'appui des artistes en question et des maisons d’opéra associées. L'objectif, pour les artistes est de participer au développement de la carrière de jeunes artistes fragilisées lors de la crise sanitaire.

Prochain rendez-vous Momentum à l’Opéra National de Bordeaux :

Lundi 23 novembre :

Sabine Devieilhe et Alexandre Tharaud invitent Alix Le Saux dans le cadre du Festival L’esprit du piano.

