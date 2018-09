András Schiff : "Beethoven est le Shakespeare de la musique ! "

"Pour jouer Beethoven, il faut être un très bon shakespearien". Andras Schiff raconte son amour pour la musique de Chopin, Beethoven et Debussy "un géant...". "Si j'ai la chance de vivre assez longtemps j'aiera beaucoup travailler Debussy."

Andras Schiff aime la France également et aimerai y jouer davantage : " vous avez des salles de concert magnifiques !"

Mais ce que n'aime pas Andras Schiff c'est la standardisation du son : "Aujourd'hui tout le monde joue sur Steinway (...) Il y a différents instruments pour chaque compositeur".

Et ce qu'Andras Schiff aime finalement plus que tout, ce sont les Solistes de l'Orchestre de Chambre avec cet éloge : "Ils possèdent une intelligence collective que je n'ai trouvée nul part ailleurs."

En concert le 15 septembre avec les Solistes de l'Orchestre de Chambre d'Europe

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette pour piano et vents K.452

Arnold Schönberg

Trio à cordes Op.45

Franz Schubert

Introduction et variations pour flûte et piano sur le lied “Trockne Blumen”

Franz Schubert

Quintette pour piano et cordes op . 114 “La Truite”

Avec : Lorenza Borrani, violon Pascal Siffert, alto Richard Lester, violoncelle Enno Senft, contrebasse Clara Andrada, flûte Kai Frömbgen, hautbois Romain Guyot, clarinette Claudio Alberti, basson Jasper de Waal, cor.

♫ Programmation musicale

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate n°31 en La bémol Maj op 110 : Allegro molto

András Schiff

ECM

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour piano n°1 en ré mineur BWV 1052 : I. Allegro

Andras Schiff, The Chamber Orchestra Of Europe

DECCA

Franz SCHUBERT

Quintette avec piano en La Maj op posth 114 D 667 (La truite) : Thème et variations

Andras Schiff, Quatuor Hagen

DECCA 1984