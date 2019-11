Baptiste Trotignon est l'invité du jour

Sortie CD : "You've Changed"

Baptiste Trotignon ne se borne pas à réinterpréter des standards de jazz : non seulement il le fait brillamment, mais il compose aussi ses propres morceaux, exercice dans lequel il est passé maître. Dans ce disque, il n'hésite pas non plus à revisiter des chansons du répertoire populaire, avec les Beatles et Sixto Rodriguez, et s'autorise même une petite excursion chez Bach. Mélangez le tout avec de très belles collaborations (Avishai Cohen, Ibrahim Maalouf, Camélia Jordana, Joe Lovano...), et vous obtenez un excellent album !

Prochains concerts