"Bach : Soli Deo Gloria" : le nouveau disque de Philippe Pierlot

Avec son Ricercar Consort et le Collegium Vocale Gent, le chef et violiste Philippe Pierlot sort sur le label Mirare le disque "Bach : Soli Deo Gloria", comprenant les deux Cantates BWV 21 et 76, ainsi que quatre Chorals pour orgue, menés par l'organiste Bernard Foccroulle.

A l'orgue et à la direction, Philippe Pierlot sortait le 15 janvier 2021 sur le label Mirare le disque Bach : Soli Deo Gloria, enregistré en 2018 en l'église de Beaufays (Belgique) et en 2020 sur l'orgue Dominique Thomas du Temple du Bouclier de Strasbourg.

Aux côtés du Ricercar Consort de Philippe Pierlot et du Collegium Vocale Gent, les solistes Maria Keohane (soprano), Carlos Mena (alto), Julian Prégardien (ténor), Matthias Vieweg (basse) et Bernard Foccroulle (orgue) sont présents sur ce nouvel enregistrement qui vient compléter la longue discographie Bach du chef et violiste belge.

Philippe Pierlot

Philippe Pierlot est un violiste et chef d'orchestre belge, spécialiste de la musique baroque. Autodidacte dans le jeu de la guitare et du luth, il a fait ses études de viole auprès de Wieland Kuijken au Conservatoire royal de Bruxelles. Avec Bernard Foccroulle et le violoniste français François Fernandez, ils fondent en 1980 le Ricercar Consort et plus tard leur propre label sous le même nom.

Plus de 50 enregistrements d'œuvres baroques de compositeurs, en partie peu connus, ont fait le succès de Pierlot. Il est récompensé en 1998 d'un Diapason d'or pour la gravure de l'intégrale des Trios pour le coucher du roy de Marin Marais.

Ses enregistrements les plus récents sont consacrés aux cantates de Bach, Membra Jesu nostri de Buxtehude, Marin Marais.