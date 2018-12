Vikingur Olafsson, pianiste : « Bach est un miroir pour toutes les générations »

Sobrement intitulé Bach, le deuxième opus de Víkingur Ólafsson aborde avec sensibilité et modernité plusieurs facettes de l'œuvre de Johann Sebastian Bach.

Un choix France Musique

Avec ce nouveau disque, Víkingur Ólafsson livre une interprétation sensible d'une collection de pièces de Bach.

Mon cœur me dit de chercher la beauté de la musique pour tenter d'embellir ma vie et celle des autres. C'est un siècle formidable pour la musique car nous sommes débarrassés d'un certain nombre de dogmes du 20e siècle. Víkingur Ólafsson