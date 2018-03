"Avant tout, envers toi-même sois loyal" Evgeny Kissin présente son autobiographie désormais disponible en français

Evgeny Kissin

Né en 1971, Evgeny Kissin commence à jouer ses premières notes et improvise sur le vieux piano familial dès l’âge de deux ans. A 6 ans, il entre à l’école de musique Gnessine de Moscou et étudie avec Anna Pavlovna Kantor, qui sera son unique professeure. Enfant prodige, il fait ses débuts à dix ans dans le Concerto pour piano K 466 de Mozart et donne son premier récital à onze ans.

A douze ans, il interprète les concertos pour piano de Chopin avec l’Orchestre Philharmonique de Moscou sous la direction de Dmitri Kitaenko. En 1988, il joue avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d’Herbert von Karajan et fait ses débuts à Londres. En 1990, il revient au Royaume-Uni (BBC Proms de Londres) et donne son premier concert aux Etats-Unis, avec l’Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Zubin Mehta. Parallèlement, il ouvre, en récital, la centième saison du Carnegie Hall à New York. En 1997, il est le premier musicien de l'histoire des BBC Proms de Londres à être invité à jouer en récital solo au Royal Albert Hall. Il bat un record d’audience en réunissant le plus grand nombre de spectateurs jamais réunis aux Proms et gratifie le public de sept bis. Il est également le premier soliste instrumentiste à se produire aux Chorégies d’Orange en 2002.

La saison 2017/2018, marque son grand retour en France. Il se produit en concerto avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (à Monaco) et avec l’Orchestre National de France (à Paris), dirigés par Lawrence Foster. Il investira, également, la scène du Théâtre des Champs-Elysées pour deux soirées événements : un récital (novembre 2017) et un concert en musique de chambre avec le Quatuor Emerson (janvier 2018).

, © Editions Le Passeur

"Avant-tout, envers toi-même, sois loyal"

Evgeny Kissin

Collection « Sursum corda »

Date de parution : 15 février 2018

Livre papier : 978-2-36890-580-7

17,50 €

140 x 205 mm

Programmation musicale d'Evgeny Kissin

♫ Jean-Sébastien BACH

Toccata, adagio et fugue en ut majeur BWV 564 : Fugue

Evgeni Kissin (piano)

RCA

♫ Frédéric CHOPIN

Sonate n°3 en si mineur op.58 : Finale : Presto non tanto

Evgeni Kissin (piano)

RCA

♫ Moshei VAINBERG

Sinfonietta n°1, op. 41, sur des thèmes juifs : I. Allegro Risoluto

Polish National Radio Symphony Orchestra, Gabriel Chmura (direction)

YOUTUBE

♫ Darius MILHAUD

Scaramouche : Brazileira

Evgeni Kissin, Martha Argerich (piano)

RADIO FRANCE

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Quintette en La Maj K 581 : I. Allegro

Quatuor Prazak, Pascal Moragues (clarinette)

PRAGA

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°3 en ut majeur op.2 n°3 : IV. Allegro assai

Evgeni Kissin (piano)

DG