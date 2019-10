Aurélie Dupont, l'invitée du jour

Degas danse dans les couloirs du Musée d'Orsay

On le sait, l'opéra est central dans l'oeuvre de Degas ; répétitions, représentations, intimité des danseuses, musiciens d'orchestre, spectateurs en habit noir, tout ce monde traverse les peintures de l'artiste et fait ainsi l'objet d'une exposition au Musée d'Orsay - Degas à l'Opéra. Cependant, tout ceci n'aurait été complet sans danse, sans un mouvement vivant : Aurélie Dupont, danseuse étoile, a donc imaginé un parcours spectacle dans les couloirs du musée, chorégraphié par Nicolas Paul et dansé par le Corps de ballet de l'Opéra de Paris et les solistes Emilie Cozette et Stéphane Bullion. "Spectacle immersif et voyage initiatique", Degas danse construit un dialogue avec l'oeuvre du peintre, convoquant performances, vidéos et installations sonores.

Cette génération de danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris est très ouverte, ils veulent aller vers de nouvelles choses ! Aurélie Dupont

Dates du spectacle-ballet

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 au Musée d'Orsay

Samedi 12 octobre 2019 à 19h30 au Musée d'Orsay

Les jeunes ont besoin de créer, de se sentir désirés par des gens qui arrivent et qui disent : je veux créer pour toi ! La création fait que l’on se découvre aussi. On rencontre des chorégraphes qui ont de l’ambition pour vous, que même les danseurs n’envisageaient pas. C’est important de faire des créations mais aussi de faire des ballets classiques ! Aurélie Dupont

