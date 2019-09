Antoine Tamestit est l'invité du jour

La viole de gambe a la même tessiture que l’alto. La couleur et la tessiture sont identiques. Depuis que j’ai découvert Jordi Savall avec "Tous les matins du monde" et Christophe Coin, j’éprouve un profond amour pour la viole de gambe. C’est un instrument qui a tellement de qualité et qui m’émeut énormément.

Je veux jouer du Bach le matin pour me chauffer, pour me poser ou pour travailler ma justesse. Bach est un livre de chevet pour moi. Je suis a l'aise pour jouer cette musique, je la sens bien. Ça me fait du bien d'en jouer tous les jours. C'est très sain pour le corps et l’esprit.