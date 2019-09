Anne Quéffelec, l'invitée du jour

Anne Queffélec, élève de Paul Badura-Skoda

J’ai croisé assez longuement la route de Paul Badura-Skoda à Vienne. J’ai beaucoup aimé la franchise de ton dans sa façon de jouer, le côté direct de son approche tout en étant vigilant au texte. Il a été toute sa vie dans la recherche des sources savantes avec un soin extraordinaire, afin d’arriver à une forme d’authenticité vivante. Je n’aurai pas joué ce disque Mozart sans Vienne et sans ma rencontre avec Paul Badura-Skoda et Alfred Brendel. Anne Queffélec

Sortie CD : Mozart, Sonates K331, K332 et K333

Il n'est jamais simple d'enregistrer du Mozart, et les plus brillants musiciens y ont laissé des plumes ; Anne Queffélec fait sans nul doute partie de ceux qui comprennent cette musique et parviennent à en faire une interprétation juste. C'est donc avec bonheur qu'il convient d'accueillir cet excellent disque dédié aux "sonates-soeurs K331, 332, 333, à la fois proches et autres, baignées de lumière, de liberté, de joie, de nostalgie", selon les mots de la pianiste.

Le 28 septembre 2019 au Théâtre des Quinconces au Mans, pour les Automnales du Mans : "En mer en musique", avec Yann Queffélec

: "En mer en musique", avec Yann Queffélec Le 18 octobre 2019 au conservatoire de Laon : programme "Vive Vienne !", avec des sonates de Mozart, Haydn et Beethoven

: programme "Vive Vienne !", avec des sonates de Mozart, Haydn et Beethoven Le 26 octobre 2019 à l'Auditorium de Radio France à Paris : sonates de Scarlatti

: sonates de Scarlatti Le 14 novembre 2019 au Théâtre Ducourneau d'Agen : Schubert, Liszt, Mozart, avec Yann Queffélec et Gaspard Dehaene

: Schubert, Liszt, Mozart, avec Yann Queffélec et Gaspard Dehaene Le 28 novembre 2019 à Liège, en Belgique : sonates de Beethoven

: sonates de Beethoven Le 13 décembre 2019 à Bruxelles, en Belgique : sonates de Mozart

Les places pour le concert Scarlatti 555 du 26 octobre sont disponibles ici ; concert qui sera par ailleurs diffusé en direct sur France Musique.