Anne Ducros, son album "Something"

Anne Ducros illustre une fois de plus son talent à travers l'album "Something", accompagnée du guitariste Adrien Moignard et du contrebassiste Diego Imbert. Teinté entre autre de reprise des Beatles et Django Reinhardt, ce disque intimiste représente la délicatesse et la douceur vocale de l'artiste.

Le disque Something d'Anne Ducros illustre la complicité musicale et artistique alliant voix, guitare et contrebasse. Accompagnée de ses deux acolytes, Adrien Moignard à la guitare et la contrebasse de Diego Imbert, la chanteuse revisite de superbes standards de jazz. Elle entre facilement dans le monde des Beatles avec Something et dans celui d'Elton John avec Your song, Tea for two. La Jazz woman nous fait voyager à travers des titres chantés avec beaucoup d'élégance en anglais, en français et en italien.

"Cet album est dédié à Didier Lockwood, qui pendant toutes nos années d'amitié fut pour moi une réelle et puissante source d'inspiration", Anne Ducros.

Anne Ducros est une chanteuse de jazz française qui s'est forgée une excellente réputation dans le milieu du Jazz vocal. Elle débute ses études musicales par le chant classique au conservatoire de Boulogne-sur-Mer. Parallèlement à des études de droit, elle étudie le chant avec Yuri Lov Anoff et Mady Mesplé. Elle travaille la musique baroque, les grandes voix du jazz comme Sarah Vaughan ou Ella Fitzgerald, et travaille le scat. Spécialisée dans la musique baroque (Couperin, Rameau, Bach) elle décide de se consacrer définitivement au jazz au milieu des années 80.

De belles rencontres artistiques

Plus tard, elle fonde un Quartet avec lequel elle se présente à différents concours. En 1989, elle enregistre son premier album, Don't You Take a Chance. Plusieurs rencontres, comme celle avec le contrebassiste Ray Brown la confortent dans ses orientations artistiques. Son répertoire se veut éclectique, mêlant des arrangements modernes et originaux de standards de jazz, chansons pop ou compositions de musiciens classiques.

Le soutien du violoniste Didier Lockwood lui vaut sa reconnaissance et elle enregistre Purple Song, avec le pianiste Gordon Beck en accompagnateur en 2001.

Anne Ducros est aussi bien à l'aise avec des standards que des chansons signées Les Beatles, Carole King, Stevie Wonder ou encore Serge Gainsbourg, comme en témoigne son troisième album, Close your eyes, paru en 2003.

Une activité de pédagogue

Dans les années 90, elle enseigne le Jazz Vocal à l’ARPEJ de Paris (Accompagnement à la Re-scolarisation des élèves Polys-Exclus) et devient directrice de Prélude, la première école de jazz vocal de Paris.

En 2008, on la retrouve comme professeur de chant pour la saison 8 de la Star Academy, ce qui permet au grand public de découvrir l’étendue de ses talents vocaux et de pédagogue. En 2013, Anne est nommée par Madame Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

C'est au sein de la communauté des musiciens que sa réputation se répand : on salue unanimement son timbre de contralto, son énergie, son swing et son incroyable sens de l’improvisation.