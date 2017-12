Angelin Preljocaj fait danser rêve et réalité dans "La Fresque"du 7 au 22 décembre 2017 au Théâtre National de Chaillot

, © Jean-Claude Carbonne

Angelin Preljocaj

Né en France en 1957, de parents albanais, Angelin Preljocaj débute des études de danse classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la création de sa propre compagnie en décembre 1984. Il a chorégraphié depuis 50 pièces, du solo aux grandes formes. Angelin Preljocaj s’associe régulièrement à d’autres artistes dans des domaines divers tels que la musique (Goran Vejvoda, Air, Laurent Garnier, Granular Synthesis, Karlheinz Stockhausen), les arts plastiques (Claude Lévêque, Subodh Gupta, Adel Abdessemed), le design (Constance Guisset), la mode (Jean Paul Gaultier, Azzedine Alaïa), le dessin (Enki Bilal) et la littérature (Pascal Quignard, Laurent Mauvignier)…

Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes, c’est le cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet et du Ballet de l’Opéra national de Paris.

Il a réalisé des courts-métrages (Le postier, Idées noires en 1991) et plusieurs films, notamment Un trait d’union et Annonciation (1992 et 2003) pour lesquels il a reçu, entre autres, le « Grand Prix du Film d'Art » en 2003, le « Premier prix Vidéo-danse » en 1992 et celui du Festival de Vidéo de Prague en 1993. En 2009, il réalise le film Blanche Neige et en 2011 il signe, pour Air France, le film publicitaire L’Envol, qui reprend la chorégraphie du Parc.

Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs reconnaissances parmi lesquelles le « Grand Prix National de la danse » décerné par le Ministère de la culture en 1992, le « Benois de la danse » pour Le Parc en 1995, le « Bessie Award » pour Annonciation en 1997, « Les Victoires de la musique » pour Roméo et Juliette en 1997, le « Globe de Cristal » pour Blanche Neige en 2009. Il est Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion d’honneur et a été nommé Officier de l’ordre du Mérite en mai 2006. Il a reçu le « Prix Samuel H. Scripps » de lʼAmerican Dance Festival pour lʼensemble de son œuvre en 2014.

Aujourd’hui composé de 24 danseurs permanents, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse dont Angelin Preljocaj est le directeur artistique.

En 2016, Angelin Preljocaj emprunte une piste encore inexplorée dans son travail, celle des contes traditionnels d’Asie et révèle le pouvoir « surnaturel » de l’art pictural. La Fresque est présentée en septembre 2016, au Grand Théâtre de Provence, avec la collaboration artistique de Nicolas Godin pour la musique, Azzedine Alaïa pour les costumes, Constance Guisset pour les décors et vidéos et Éric Soyer pour les lumières.

Réalisé avec Valérie Müller, le premier long-métrage d’Angelin Preljocaj, Polina, danser sa vie, adapté de la bande-dessinée de Bastien Vivès, est sorti en salle en novembre 2016.

En septembre 2017 au Pavillon Noir, il crée Still Life, pièce pour 6 danseurs inspirée des « Vanités » dans la peinture du XVIIème siècle.

"La Fresque" du 7 au 22 décembre 2017 au Théâtre national de la Danse de Chaillot

Programmation musicale de l'invité

♫ Igor STRAVINSKY

Le Sacre du Printemps : Le sacrifice (2e tableau)

Orchestre de Paris, Daniel Barenboïm (direction)

ERATO

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY

Le Lac des cygnes : Acte I n°9 : Finale

Orchestre Philharmonique de Bergen, Neeme Jarvi (direction)

CHANDOS

♫ Gustav MAHLER

Symphonie n°2 en ut min (Résurrection) : II. Andante moderato

Orchestre Philharmonique de Munich, Valery Gergiev (direction)

MUNCHER PHILHARMONIKER

♫ Nicolas GODIN

La Fresque

YOUTUBE

♫ Karlheinz STOCKHAUSEN

Helikopter-streichquartett

Quatuor Arditti

DISQUES MONTAIGNE 1999

♫ Serge PROKOFIEV

Roméo et Juliette : Suite n°2 op 64ter : Juliette jeune fille

Orchestre symphonique de Chicago

CSO 2014