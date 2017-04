André Manoukian est l'invité de la Matinale du 27 avril 2017.

Programmation :

♫ Jean-Sébastien Bach

Invention n°1 en ut majeur BWV 772

Till Fellner, piano

ECM

♫ Jacques Offenbach

Fantasio : Voyez dans la nuit brune

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Mozarteumorchester

Marc Minkowski, direction

ERATO

♫ Miles Davis

Kind of blue : So What

CBS

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°8 en la mineur op.4 n°3 K.310 : Presto

Fazil Say, piano

WARNER CLASSICS

♫ Danilo Perez

Across the crystal sea

UNIVERSAL MUSIC

♫ Robert Schumann

Kreisleriana op.16 : Ausserst bewegt

Simon Ghraichy, piano

CHALLENGE CLASSICS