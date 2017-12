Alix Le Saux et Guillaume Andrieux invités de Musique matin

Les invités

Alix Le Saux fait sa rencontre avec la musique dès l’âge de 6 ans, encouragée par une grand-mère altiste qui l’initie d’abord à la musique de chambre, puis à la musique classique. Alix Le Saux débute l'apprentissage du chant à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d'Enfants de l'Opéra National de Paris, à l'âge de 10 ans.

Faire du chant sa carrière ne lui apparaît pas d’emblée comme une évidence. Étudiante en droit à Paris II, cette idée n’est encore qu’un désir insoupçonné, qui éclate au grand jour une fois sa première année obtenue. Et c’est un succès ! Vers l’âge de 21 ans, Alix Le Saux se consacre entièrement au chant, suit les enseignements de la basse Malcolm King et a pour première scène la Salle Pleyel. Son premier grand rôle : l’Enfant dans L’Enfant et les sortilèges de Ravel, sous la direction de David Levi, avec l’Orchestre National d’Île-de-France.

Récemment, Alix Le Saux a intégré la jeune troupe de l’Opéra Comique avec le rôle de Flamel dans Fantasio d’Offenbach, elle a interprété Hélène dans La Belle Hélène d'Offenbach au Théâtre des Champs-Elysées et fait ses débuts au Festival de Beaune dans Tancredi de Rossini.

Guillaume Andrieux débute le chant à la Maîtrise de l’Opéra National de Lyon sous la direction de Claire Gibault, et chante dès son plus jeune âge avec des chefs tels que William Christie, Kent Nagano ou encore John Nelson. Il entre ensuite au CRR de Lyon. Parallèlement, il est membre de la Compagnie Sylvie Kay en tant que danseur (claquettes et modern jazz). Puis, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Glenn Chambers, dont il sort diplômé en 2010.

En oratorio, il a chanté La Passion selon Saint-Matthieu de Bach, Le Messie de Haendel, Carmina Burana de Orff, le Requiem de Fauré, Duruflé et Brahms.

Il se consacre également au répertoire du lied et de la mélodie sous les conseils de Ruben Lifschitz et se produit en récital avec le pianiste Michael Guido, entre autres, à l’Opéra Comique, à Royaumont et à l'Athénée.

Par ailleurs, il est nommé dans la catégorie Révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique 2016.

Récemment, il a été Gardefeu à l'Opéra de Saint-Étienne, Frédéric (Lakmé, Delibes) à l'Opéra de Tours, Ben et Le Mari (The Telephone, Amélia va au Bal, Menotti) à l'Opéra de Metz, Moralès (Carmen, Bizet) au Festival d'Aix-en-Provence…

Programmation musicale des invités

♫ Gioacchino ROSSINI

Le Barbier de Séville : Acte I - Ouverture symphonique

Riccardo Muti (direction), Philharmonia Orchestra

EMI

♫ Emmanuel CHABRIER

Les Cigales

Guillaume Andrieux (baryton), Simon Lepper (piano)

ITEMA

♫ Henry PURCELL

Didon et Enée : When I am laid in earth

Alix Le Saux (mezzo-soprano), Ensemble Instrumental des Hauts-de-Seine Gaël Darchen (direction)

Enregistré à La Seine Musicale en juin 2017