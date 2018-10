Alice Julien-Laferrière est l'invitée de Musique Matin

L'histoire du Petit Poucet devenu courrier du Roi

Partant de ses recherches pour le Musée de la Poste, Alice Julien-Laferriere a voulu écrire la légende des bottes des courriers et postillons, en écrivant la suite du Petit Poucet.

Une suite inédite de l'oeuvre de Charles Perrault dans la pure tradition du conte fantastique et dans l'univers de la malle-poste

Les Bottes de Sept Lieues ou Les nouveaux exploits du Petit Poucetdevenu courrier, est un spectacle conjuguant théâtre et musique, conte et contexte historique.

, © Ensemble Artifices

Conte musical écrit et mis en scène par Armelle Bossière

Alice Julien-Laferrière , direction artistique, violon et jeu

, direction artistique, violon et jeu Kazuya Gunji , clavecin et jeu

, clavecin et jeu Jean-Denis Monory, jeu

Poucet, après avoir marié ses frères, devient courrier du Roi et distribue les lettres de la cour. Grâce à ses bottes magiques et à un cheval fée, il est devenu le courrier le plus connu de France, mais aussi le plus seul.

, © Michel Corrette

Autant jalousé qu'admiré, il est en même temps traqué par l'Ogre et trahi par Cloche-Claque, le postillon félon.

Poucet parviendra-t-il à épouser la belle Lison, la fille du maître de Poste de Barbizon, et à débarasser le royaume de l'Ogre ?

Une correspondance s’installe entre le postillon et l’Ogre, Poucet et Lison, ponctuant le récit à l’instar des morceaux de musique ayant pour thème l’Ogre, le Petit Poucet, le Courrier et les Bottes de sept lieues : Tchaikovsky, Corrette, Duval, Oesten, Gaultier…

La musique a été choisie pour les titres des pièces qui sont toutes en lien avec notre histoire. Elle couvre plusieurs siècles de musique, allant de _La Poste du Vieux Gautier (pièce originalement écrite pour luth au XVIIe siècle), à The Ogre de Bridge_ (écrite pour piano au XXe siècle)....

Livre-CD

Le conte a fait l’objet de la création d’un livre-CD, sorti le 18 octobre 2018 chez Harmonia Mundi / Little Village

, © Harmonia Mundi / Little Village

Création originale

Spectacle : Les Bottes de Sept Lieues...

15 et 16 novembre au Studio Raspail à Paris

22 décembre à la Cité de la Voix de Vézelay

Ensemble Artifices

Armelle Bossière, mise en scène

Alice Julien-Laferrière, direction musicale, violon

Kazuya Gunji, clavecin

Claire Chavanne, scénographie

Thibaut Murgue, lumières

Camille Bodin-Nourrisson, costumes

Programmation musicale

Michel CORRETTE

Après avoir marié ses frères et Les Amants enchantés

Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière

HARMONIA MUNDI

Ennemond GAULTIER dit le vieux Gaultier

La Poste

Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière

HARMONIA MUNDI

Frank BRIDGE

L’Ogre

Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière

HARMONIA MUNDI

Michel CORRETTE

Les Bottes de sept lieues

Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière

HARMONIA MUNDI

Alice Julien-Laferrière

Alice Julien-Laferrière, née en 1988 est une violoniste française spécialiste de musique baroque.

En 2012, elle fonde et dirige l'ensemble baroque Artifices. Avec cette formation, elle poursuit réflexions et projets sur l'influence de l'imitation dans le langage musical à travers concerts, conférences, spectacles pour tout public et animations.

S'inspirant d'Athanasius Kircher, musicologue du XVIIe siècle qui a transposé divers chants d'oiseaux sur partitions, l'ensemble Artifices fait partager à des publics variés les harmonies imitatives d'une musique ancienne à la fois savante et vivante.

Alice Julien-Laferrière se produit régulièrement au sein de nombreuses autres formations dont l'Ensemble Correspondances, Le Concert brisé, Les Surprises ou L'Achéron.

, © DR

Prochaines représentations avec l'Ensemble Artifices

Spectacle : La fin de la Guerre au son des cloches et des oiseaux

11 novembre à Dammartin-en-Goëll

Prochaines représentations avec l'Ensemble Correspondances

Songs

22 et 23 novembre au Centre Dramatique National, Lorient

Perpetual Night

24 novembre au Salon d’Hercule, Château de Versailles

27 et 28 novembre au Théâtre de Caen

5 et 6 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

Pastorale de Noël