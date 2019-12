Alexis Gruss, l'invité du jour

L'histoire du cirque Gruss

A l'origine, c'était le cirque Gruss-Jeannet, créé en 1943 par le père et l'oncle d'Alexis Gruss Junior : André Gruss et Alexis Gruss Senior, ainsi qu'un ami de l'époque : Lucien Jeannet.

Alexis Gruss Senior était spécialiste dans le dressage de chevaux et dans les numéros de voltiges. Les deux frères faisaient également des numéros de clown en duo.

Après 26 années prospères sous différents noms et spectacles : Radio Circus, Cirque Medrano, Cirque-Zoo Jean Richard etc, Alexis Gruss Senior achète son matériel et monte définitivement son propre cirque : Le Grand Cirque de France.

Un tout nouveau spectacle : "Les Folies Gruss" à Paris du 12 octobre au 23 février 2020

La famille Gruss nous offre un nouveau concept autour de son spectacle, un moment festif, musical, convivial et gourmet ! La célèbre famille circassienne nous invite à vivre une expérience immersive d’un nouveau genre, pensée pour tous, à vivre de jour comme de nuit. Art circassien, art équestre, chanson, orchestre live et nourriture sont au programme de ce nouveau rendez-vous proposé par la compagnie Alexis Gruss.

Dans ce spectacle, 11 des artistes présents sont issus de la famille Gruss, trois générations en pistes, enfants et petits-enfants se produisent autour d'Alexis Gruss et de son épouse. La benjamine de cette aventure ayant seulement 9 ans !

Donc rendez-vous dans le 16e arrondissement de Paris, Carrefour des Cascades, pour aller découvrir ce spectacle sous le chapiteau Gruss, qui se tiendra jusqu'au 23 février 2020.

Alexis Gruss

Alexis Gruss a été formé aux arts du cirque dès l'âge de sept ans par sa famille. Au cours de sa carrière, il est passé par de nombreuses disciplines : trapèze, écuyer voltigeur, clown...

Grand mélomane, Alexis Gruss est également saxophoniste.