Alexandre Tharaud et Jean-Guihen Queyras en duo autour des Sonates pour violoncelle et des Danses hongroises de Brahms

Les invités

Alexandre Tharaud , pianiste

, pianiste Jean-Guihen Queyras, violoncelliste

Alexandre Tharaud et Jean-Guihen Queyras forment un duo depuis de nombreuses années mais c’est la première fois qu’ils enregistrent ensemble pour Erato. Ils ont choisi de rendre hommage à Brahms avec ses deux sonates pour violoncelle et leurs propres transcriptions des six Danses Hongroises (à l’origine pour violon et piano).

« Alexandre est un merveilleux interprète de Brahms dont le sens de la ligne et la capacité à nourrir de longues phrases sont impressionnants. » confie Jean-Guihen Queyras à Libération. Les deux musiciens se connaissent depuis plus de 20 ans et partagent la même ouverture d’esprit et la même curiosité musicale.

Les enregistrements d’Alexandre Tharaud pour Erato reflètent cette diversité musicale, on le retrouve aussi bien dans Bach, Scarlatti que Chopin ou Rachmaninov, dans le Jazz du Paris des années folles ou rendant hommage à la chanteuse Barbara. Le répertoire de Jean-Guihen Queyras traverse plus de cinq siècles de musique. Il est connu aussi bien pour son travail avec l’Ensemble Intercontemporain mais aussi comme membre fondateur de l’Arcanto Quartet ou partenaire du trio avec Isabelle Faust et Alexander Melnikov. (source France Musique)

En concert :

Mardi 17 Avril 2018 , 20h00 - ALEXANDRE THARAUD / JEAN GUIHEN QUEYRAS À MARTIGNY (SUISSE) - Fondation Pierre Gianadda / Infos et réservations

, 20h00 - ALEXANDRE THARAUD / JEAN GUIHEN QUEYRAS À MARTIGNY (SUISSE) - Fondation Pierre Gianadda / Infos et réservations Vendredi 11 Mai 2018 , 20h00 - ALEXANDRE THARAUD / ORCHESTRE DE L'OPERA DE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE / KASPAR ZEHNDER À TOULON (83) Infos et réservations

, 20h00 - ALEXANDRE THARAUD / ORCHESTRE DE L'OPERA DE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE / KASPAR ZEHNDER À TOULON (83) Infos et réservations Mercredi 30 et Jeudi 31 mai 2018 , 20h30 - JEAN GUIHEN QUEYRAS / ORCHESTRE DE PARIS / SIR ROGER NORRINGTON / PHILHARMONIE DE PARIS Infos et réservations

, 20h30 - JEAN GUIHEN QUEYRAS / ORCHESTRE DE PARIS / SIR ROGER NORRINGTON / PHILHARMONIE DE PARIS Infos et réservations Mardi 17 Juillet 2018 , 20h00 - JEAN GUIHEN QUEYRAS / TABEA ZIMMERMANN / DANIEL SEPEC À AIX EN PROVENCE (13), Conservatoire Darius Milhaud A Aix En Provence. Dans le cadre du festival FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE. Infos et réservations

, 20h00 - JEAN GUIHEN QUEYRAS / TABEA ZIMMERMANN / DANIEL SEPEC À AIX EN PROVENCE (13), Conservatoire Darius Milhaud A Aix En Provence. Dans le cadre du festival FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE. Infos et réservations Du 20 au 28 Juillet 2018 - FESTIVAL DE FORCALQUIER / RENCONTRES MUSICALES DE HAUTE-PROVENCE Infos et Réservations

Programmation musicale des invités

♫ Johannes BRAHMS

Danses Hongroises WoO 1 : Danse n°1 en sol mineur (Allegro molto)

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

ERATO

♫ Franz SCHUBERT

Sonate en la mineur D.821 "Arpeggione" : II. Adagio

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

RADIO FRANCE

♫ Johannes BRAHMS

Ballade en sol mineur op.118 n°3

Arcadi Volodos (piano)

SONY

♫ Johannes BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 op. 99 en fa majeur : II. Adagio affetuoso Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

ERATO

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate à deux pianos en Ré Majeur K448 : I. Allegro con Spirito

Radu Lupu et Murray Perahia (piano)

SONY CLASSICAL

♫ Alban BERG

Quatre pièces pour clarinette et piano op.5 : I. Mässig (modéré)

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

Enregistré à la Maison de la Radio le 01/02/2018

♫ Johannes BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano n°1 op. 38 en mi mineur : III. Allegro

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

ERATO