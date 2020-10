Alexandre Tharaud : "Comme beaucoup de musiciens, je ne suis pas heureux de mes enregistrements"

Le pianiste Alexandre Tharaud vient nous présenter son nouveau coffret, "Le Poète du Piano", à paraître ce 23 octobre chez Erato. Si une bonne moitié de cet ensemble est tiré de la discographie d'Alexandre Tharaud, le reste est constitué de musiques jusqu'alors inédites.

Alexandre Tharaud est un pianiste français, né à Paris en 1968. Il commence le piano à l'âge de 5 ans et entre dans le conservatoire du 14e arrondissement de Paris, où il rencontre son 1er professeur Carmen Taccon-Devenat, une élève de Marguerite Long qui lui donnera "des leçons de vie" et l'apprendra à "respirer physiquement en faisant parler le piano".

En 1987, il est lauréat du Concours international Maria Canals à Barcelone et, un an plus tard, du Concours Città di Senigallia en Italie. En 1989, il reçoit le 2e prix au Concours international de Munich. Sa carrière se développe rapidement en Europe puis en Amérique du Nord et au Japon.

En 2012, il est élu Soliste instrumental de l'année aux Victoires de la musique classique.

Alexandre Tharaud compose, transcrit des oeuvres de Bach ou de Dukas, et trouve dans l'art musical de Barbara une source d'inspiration inégalable pour l'élaboration de ses phrasés pianistiques. Tharaud, qui ne se laisse guère imposer son répertoire et se laisse le temps de penser la musique et son histoire pour y dessiner les filiations cachées (Ravel-Rameau, Chopin-Bach). Par son regard curieux et exigeant sur l'histoire de la musique, Alexandre Tharaud contredit l'idée, trop souvent admise, qu'il n'existerait pas de tradition musicale française : bien au contraire, le pianiste ne cesse de la dessiner et d'en révéler les contours tacites.

Alexandre Tharaud, "Le poète du piano"

Son nouveau coffret, "Le poète du piano", sort le 23 octobre 2020 sur le label Erato. Si une bonne moitié de cet ensemble est tiré de la discographie d'Alexandre Tharaud, le reste est constitué de musiques jusqu'alors inédites. Certaines ne sont pas parvenues jusqu'à l'album auquel elles étaient destinées à l'origine, tandis que d'autres ont été enregistrées pour le plaisir lors de sessions en studio au fil des ans.

Alexandre Tharaud a décidé de réenregistrer certaines pièces dont il n'était plus satisfait avec du recul. Ainsi, il a donné une nouvelle vision d'Idylle tirée des Pièces Pittoresques d'Emmanuel Chabrier, qu'il avait déjà enregistrée sur l'intégrale Chabrier sorti il y a plus de 20 ans. Chabrier, qu'il considère "comme le grand-père de tous les compositeurs français du XXe siècle".

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, Alexandre Tharaud déclare qu'il n'aimait plus sa version de cette pièce : "Je la trouvais lente et précautionneuse. Il faut du lâcher prise, que j'ai acquis maintenant mais à l'époque je faisais trop attention devant les micros".

Sur ce coffret, nous trouvons également quelques pièces signées du nom du pianiste. En effet, Alexandre Tharaud a profité du confinement pour composer quelques oeuvres.

"L'enregistrement est aussi nécessaire pour moi que l'air que je respire. On s'éloigne du monde pendant un bref instant - une éternité -, on examine un morceau de musique et on est contre-interrogé par celui-ci à tour de rôle, puis on témoigne devant les micros. C'est comme si je jouais ma vie à travers mes enregistrements, chacun représentant une étape importante, sinon déterminante, de mon développement en tant qu'artiste."

Prochains concerts

Mercredi 4 Novembre 2020 à 20h30 à la Philharmonie de Paris

Alexandre Tharaud au piano

Jeudi 5 Novembre 2020 à 20h30 à la Philharmonie de Paris

Alexandre Tharaud au piano et Maxime Pascal à la direction / Ensemble Le Balcon