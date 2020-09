Alexandre Kantorow : "La musique de chambre, c'est une sorte de médecine pour moi"

Alexandre Kantorow convoque Brahms, Bartók et Liszt autour de son nouveau disque, sorti début septembre chez le label Bis Records. Surnommé le "Tsar du piano", Alexandre Kantorow déploît dans cet enregistrement toutes les ressources de sa virtuosité musicale et pianistique.

Alexandre Kantorow est le premier français à remporter le premier prix et la médaille d'or au Concours Tchaïkovski à Moscou en juin 2019, à 22 ans, lors de sa seizième édition. En février 2020, il reçoit une Victoire de la musique pour son enregistrement du Concerto pour piano l'Égyptien de Camille Saint-Saëns.

Alexandre Kantorow est né dans une famille de musiciens. Son père, Jean-Jacques Kantorow, est violoniste et chef d’orchestre et sa mère violioniste à l'orchestre d'Auvergne. Il commence le piano vers l’âge de 3 ans. Il suit des études en horaires aménagées au lycée Racine, obtient son bac scientifique mention Très Bien. Il se forme ensuite à la Schola Cantorum, puis au CNSM de Paris, et enfin il entre à l’Ecole Normale de Paris où il travaille avec Rena Cherechevskaïa.

Sa carrière débute alors qu’il n’a que 16 ans, lorsqu’il se produit avec le Sinfonia Varsovia aux Folles Journées de Nantes. Alexandre Kantorow se produit par la suite avec de prestigieux orchestres, tels que Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre de Liège, Picardie, l’Orchestre de chambre de Bordeaux, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre de Kaunas en Lituanie... Son répertoire de prédilection tourne autour des grands compositeurs romantiques comme Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns ou Franck.

Alexandre Kantorow revient au disque en piano solo avec des Sonates et Rhapsodies de Brahms, son compositeur de prédilection, sorti début septembre chez BIS Records.

Prochains concerts d'Alexandre Kantorow