Alexandre Kantorow est l'invité du jour !

Le pianiste Alexandre Kantorow est en direct dans Musique Matin pour nous parler de la 11e édition du Biarritz Piano Festival où il y donnera un concert ce vendredi.

Alexandre Kantorow est le premier pianiste français à remporter la médaille d’or du prestigieux Concours Tchaïkovski ainsi que le Grand Prix du Concours.

Que ce soit en disque ou en récital, Alexandre Kantorow suscite des critiques dithyrambiques. Salué par la presse comme le « jeune tsar » du piano français, il a commencé à se produire très tôt. À 16 ans, il était invité aux Folles Journées de Nantes et de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et il a depuis joué avec de nombreux orchestres. En 2019, il reçoit le Prix de la Critique : « Révélation Musicale de l’année ».

En 2020, il remporte deux Victoires de la Musique Classique : enregistrement de l’année (Saint Saëns concertos n°3, 4 et 5) et soliste instrumental de l’année. Alexandre s’est formé auprès de Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Franck Braley et Rena Shereshevskaya avec qui il travaille toujours aujourd’hui.

Alexandre Kantorow sera en concert le vendredi 07 août à 18h30 et 21h dans le cadre du Biarritz Piano Festival