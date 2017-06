Alexandre Dratwicki ouvre le bal du festival Palazzetto Bru Zane à Paris

L'invité :

Notre invité est musicologue, il est né en 1977 à Thionville dans le département de la Moselle. Il débute la musique à l’âge de 15 ans, avec la clarinette et l’alto puis devient docteur en musicologie à l’Université Paris IV et pensionnaire de la Villa Médicis en 2004 au titre d’historien de l’art, spécialisé en musicologie. Diplômé en esthétique du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, notre invité est aussi l’auteur d’un grand nombre de publications, notamment sur la musique française des XVIIIe et XIXe siècles. Il a par ailleurs produit des émissions pour France Musique et a été conseiller artistique pour l’Opéra-Comique. Aujourd'hui en qualité de directeur scientifique du Palazzetto Bru Zane, le centre de musique romantique française à Venise, il nous fait goûter au patrimoine musical français du XIXe siècle. Et ce, notamment par le biais d’un festival dont nous allons parler aujourd’hui….

Programmation musicale de l'invité :

♫ Ludwig van Beethoven

Concerto nº2 en Si bémol Maj op 19 pour piano et orchestre : Rondo. Molto allegro

Leon Fleicher, piano

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

SONY

♫ Camille Saint-Säens

Le Timbre d’argent : Bande annonce de l'opéra comique

François-Xavier Roth, direction

Guillaume Vincent, mise en scène

https://www.youtube.com/watch?v=8KmUWoK\\_\\-pY

♫ André Erneste Modeste Gretry

Andromaque : final de l’Acte II

Hervé Niquet, direction

Concert Spirituel

Chantres du centre de musique baroque de Versailles

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Maria Riccarda Wesseling, mezzo-soprano

Sebastien Gueze, ténor

Tassis Christoyannis, baryton

Matthieu Heim, baryton-basse

Edmond Hurtrait, ténor

Elodie Hache, soprano

GLOSS

♫ Fernand de la Tombelle

Les papillons

Tassis Christoyannis, baryton

Jeff Cohen, piano

APARTHE

♫ Camille Saint-Säens

Proserpine : Approchez et prenez chacun à votre tour (Acte II) Angiola Sabatino Squarocca Renzo et choeur

Ulf Schirmer, direction

Orchestre de la Radio de Munich

Choeur de la Radio flamande

Marie-Adeline Henry, soprano (Angiola)

Frédéric Antoun, ténor (Sabatino)

Andrew Foster Williams, baryton-basse (Squarocca)

Jean Teitgen, basse (Renzo)

EDICIONES SINGULARES

♫ Jean-Baptiste Lemoyne

Phèdre : Bande annonce du Palazzetto Bru Zane

Julien Chauvin, direction musicale et violon

Marc Paquien, mise en scène

https://www.youtube.com/watch?v=TI6968JnFow

♫ Fromental Halevy

La Magicienne : Récit et air de Blanche “ce sentier nous conduit vers le couvent voisin"

Véronique Gens, soprano

Orchestre de la radio de Munich

Hervé Niquet, direction

ALPHA