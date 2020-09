"Airlines" d'Alexandre Desplat, accompagné du flûtiste Emmanuel Pahud

Son nouveau disque Airlines : "En repartant de la pièce de Maeterlinck, je me suis attaché à suivre l'arc dramatique en amplifiant comme je l'aurais fait pour le cinéma, la psychologie et les émotions des personnages"

Compositeur et chef d’orchestre, Alexandre Desplat, est l’un des plus dignes héritiers des maîtres français de la musique de film, par sa filmographie prolifique, ses collaborations multiples avec Stephen Frears, Terrence Malick, David Fincher, Kathryn Bigelow, Jacques Audiard, Wes Anderson, Roman Polanski, George Clooney ou Guillermo del Toro …. et ses reconnaissances de par le monde.

Il étudie le piano et la trompette avant de choisir la flûte traversière comme instrument principal. Après ses études de flûtiste il intégré la classe d'analyse de Claude Ballif au CNSM.

Cinéphile passionné de musique de films depuis le plus jeune âge il développe simultanément une sensibilité et une connaissance de ces deux arts réunis le cinéma et la musique qui lui apporteront plus tard ce rapport privilégié avec les cinéastes. Inspiré des partitions de Maurice Jarre, Bernard Herrmann, Nino Rota ou Georges Delerue, c’est après avoir entendu la partition de John Williams pour Stars Wars qu’il décide de composer pour le grand écran.

Collaborateur de Jacques Audiard depuis son premier film, il crée pour ses œuvres des compositions fortes et singulières et remporte en 2005 pour De battre mon coeur s'est arrêté l’Ours d'argent de la Berlinale, et son premier César. Fidele, il mène de front carrière américaine et collaborations européennes et compose entre autres l'Arme du crime de Robert Guediguian, l'Ennemi intime ou Hostage de Florent Siri.

Parmi toutes ses compositions, retenons notamment les musiques d’Harry Potter, Tree of life, La fille du puisatier, Argo, Godzilla, Le Grand hotel Budapest, la Jeune fille à la perle, Coco avant Chanel, Largo Winch, l'Etrange histoire de Benjamin Button...

Membre du jury du Festival de Cannes en 2012, il devient en 2014 le premier compositeur Président du jury de la Mostra de Venise. Couronnant de longues années de collaboration il a dirigé en Décembre 2014 le London Symphony Orchestra pour un concert de ses œuvres au Barbican Theater de Londres.

En 2018, Alexandre Desplat reçoit un deuxième Oscar, un Golden Globe et un BAFTA pour LA FORME DE L'EAU de Guillermo del Toro. Il est nommé en 2019 aux Oscars et aux Golden Globe pour ISLE OF DOGS de Wes Anderson, et en 2020 aux Oscars, Golden Globes et British Film Awards pour le film de Greta Gerwig LITTLE WOMEN.

Airlines, disque sorti le 28 août 2020 chez Erato Warner Classics, avec Emmanuel Pahud

L’album alterne de célèbres musiques de film, (dont The Shape of Water, The Grand Budapest Hotel et Lust Caution) dans de nouvelles versions pour flûte et orchestre, et nous invite à découvrir également plusieurs premières mondiales du compositeur dont Pelléas et Mélisande avec l’Orchestre National de France. Ce disque est un merveilleux voyage en musique entre Paris et Hollywood.

“Airlines, savoureux titre à double sens évoquant aussi bien l’avion que la maîtrise du souffle”. Évoquant la Suite concertante pour flûte et orchestre, crée par Emmanuel Pahud le 6 décembre 2018 à Radio France.