Alexandre Bloch : "On avait vraiment envie de retrouver un contact avec le public"

Né en France en 1985, Alexandre Bloch commence ses études musicales de violoncelle, harmonie et direction d’orchestre aux conservatoires de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

En 2012, il est nommé titulaire de la Sir John Zochonis Junior Fellowship in Conducting au sein du prestigieux Royal Northern College of Music de Manchester.

Après avoir remporté le Concours International Donatella Flick à Londres en octobre 2012, il devient chef d’orchestre assistant au London Symphony Orchestra jusqu’en 2014.

En septembre 2016, Jean-Claude Casadesus, immuable chef de l'Orchestre national de Lille depuis sa création en 1976 passe la baguette à Alexandre Bloch. Il est également Chef principal invité du Düsseldorfer Symphoniker depuis septembre 2015.

Il revient avec la 7e Symphonie de Mahler dans un nouveau disque sorti chez Alpha, qui marque un beau point d’orgue de l’intégrale des 9 symphonies de Mahler interprétées par Alexandre Bloch et l'Orchestre National de Lille de janvier 2019 à janvier 2020.

Dans une vidéo humoristique réalisée pendant le confinement par Alexandre Bloch, le chef d'orchestre nous invite à nous mettre dans sa tête le temps, justement, de la mystérieuse Symphonie n°7 de Mahler !

Prochains concerts

Mercredi 30 septembre 2020 à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille

Mozart - Concerto pour violon n°3

Tchaïkovski - Sérénade pour cordes

Orchestre National de Lille

Alevtina Ioffe : direction

Lorenzo Gatto : violon

Dimanche 4 octobre 2020 à l'Auditorium du CNSMDL, Lyon

Sergueï Prokofiev - Concerto pour violon n° 1, en ré majeur, op. 19

Théophile Dreux - Nacre Hydrocarbure (création mondiale)

Zoltán Kodály - Danses de Galánta

7, 8 octobre 2020 à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille

Piotr Ilitch Tchaïkovski - Nocturne op. 19 n°4 pour violoncelle et orchestre à cordes

Max Bruch - Kol Nidrei pour orchestre à cordes

Piotr Ilitch Tchaïkovski - Variations sur un thème Rococo pour violoncelle et orchestre

Richard Strauss - Métamorphoses

9 octobre 2020 à 20h30 à la Philharmonie de Paris

Piotr Ilitch Tchaïkovski - Nocturne op. 19 n°4 pour violoncelle et orchestre à cordes

Max Bruch - Kol Nidrei pour orchestre à cordes

Piotr Ilitch Tchaïkovski - Variations sur un thème Rococo pour violoncelle et orchestre

Richard Strauss - Métamorphoses

21, 22, 23 et 24 octobre 2020 au Musikkollegium Winterthur (Suisse)

Maurice Ravel - Suite "Le tombeau de Couperin"

Aram Khachaturian - Concerto pour violon et orchestre en ré mineur

Ludwig van Beethoven - Symphonie n ° 7 en la majeur, op.92

3, 4 et 5 décembre 2020 à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille

(Vendredi 5 dans un autre lieu : Salle Polyvalente de Dainville)

Ligeti- Concert Românesc

Tchaikovski - Concerto pour violon

Beethoven - Symphonie n°3 « Eroica »

14 janvier 2021 à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille

Fauré - Pelléas et Mélisande

Escaich - Concerto pour orgue et orchestre n°1

Chausson - Symphonie