Alexandre Astier est notre invité du jour pour la sortie de son film "Kaamelott : Premier volet"

Le réalisateur, musicien, compositeur et acteur Alexandre Astier vient nous parler de son film "Kaamelott - Premier Volet", à l'occasion de sa sortie en salles ce mercredi 21 juillet, qui avait été repoussée à plusieurs reprises en raison des mesures prises contre le covid.

À la fin du Livre VI de Kaamelott, le roi Arthur, désabusé et affaibli, renonçait au trône, rendait Excalibur au rocher et confiait le pouvoir à son ancien compagnon et rival Lancelot du Lac. Sous l'influence de l'étrange Méléagant, Lancelot incendiait la Table Ronde et se mettait à traquer les anciens chevaliers et autres alliés d'Arthur. À l'aide du bandit Venec, Arthur s'exilait secrètement jusqu'à son ancienne patrie, Rome, pour échapper à la folie de Lancelot et recouvrer la santé. Dix ans plus tard, le royaume de Logres souffre toujours sous le joug de Lancelot, qui fait régner la terreur avec l'appui de mercenaires saxons. La résistance tente de s'organiser, tandis qu'Arthur Pendragon, que beaucoup croient mort, fait son retour.

Le 27 novembre 2020, paraissait le disque "Kaamelott - Premier Volet" chez Deutsche Grammophon, que son compositeur Alexandre Astier était venu présenter sur France Musique.

, © Deutsche Grammophon.

