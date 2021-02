Alain Guazzelli, batteur percussionniste et luthier, cofondateur de l'association Lutherie Urbaine 9.3

Lutherie Urbaine 9.3 est dédiée à la création musicale et à la construction d’instruments à partir de matériaux de récupération et/ou d’objets détournés.Un projet voué à la création artistique qui affirme son implication en terme de développement durable, et dans les domaines éducatifs et sociaux.

Alain Guazzelli, cofondateur de Lutherie Urbaine 9.3, © Alain Smilo