Alain Chamfort donne une deuxième vie à ses chansons... en version symphonique !

C'est un rêve qui vient de se réaliser pour Alain Chamfort : chanter avec un orchestre symphonique. Le chanteur a sorti récemment "Dandy Symphonique", un nouvel album où il réinterprète ses plus grands classiques en version symphonique aux côtés de l'Orchestre national Montpellier Occitanie.

Manureva*, *Le Temps qui Court*, *Bambou… toutes ces chansons d'Alain Chamfort, qui ont bercé les années 80, s'offrent une cure de jouvence grâce à l'Orchestre national Montpellier Occitanie. Sur ce nouveau disque "Symphonique Dandy", loin des synthétiseurs qui caractérisent sa musique, Alain Chamfort pose sa voix sur les timbres des violons et des hautbois. On vous raconte l'histoire de ce disque inédit.

J'ai une formation classique, je suis attaché mélodiquement et harmoniquement à certaines choses." Alain Chamfort

Tout commence à la fin de l'année 2019, quand Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra de Montpellier, contacte Alain Chamfort pour lui proposer de réinterpréter ses chansons aux côtés de l'Orchestre Montpellier Occitanie. Alain Chamfort accepte de relever le défi avec enthousiasme. Pour cela, il s'entoure notamment de Nobuyuki Nakajima, un compositeur japonais habitué à cet exercice, qui a déjà réarrangé l’album de Jane Birkin "Birkin/Gainsbourg : Le Symphonique". Un an plus tard, le chanteur est prêt pour interpréter ses nouvelles versions symphoniques, mais il est contraint d'annuler son concert à l'Opéra de Montpellier à cause de l'annonce du deuxième confinement en France. Le concert est finalement maintenu, sans public, grâce à la captation prévue. Après cette prestation sans public, le chanteur s'attelle à la réalisation d'un album symphonique, sous la direction de Jean-Matthieu Poitevin et Hubert Salou.

Le chanteur interprètera les nouvelles versions de ses chansons lors d'une tournée symphonique pendant l'année 2022, à commencer par un concert au Grand Rex à Paris le 11 mars 2022, accompagné par l'Orchestre Lamoureux et dirigé par Philippe Forget.