Airelle Besson, l'invitée du jour

La cité musicale de Metz a choisi pour cette nouvelle saison 2020-2021, d'avoir les cuivres comme fil rouge ! Qui de mieux qu'Airelle Besson en tant qu'artiste associée, pour porter ce projet ? A cette occasion, elle donnera de nombreux concerts durant l'année, accompagnée d'autres artistes jazz.

Trompettiste, bugliste, compositrice et cheffe d'orchestre, Airelle Besson, à 42 ans, est devenue aujourd'hui une figure emblématique du jazz en France.

Sa passion débute petite puisqu'elle commence l'apprentissage de la trompette à l'âge de sept ans et demi, puis celui du violon à l'âge de neuf ans. Elle a vécu à Oxford en Angleterre avec ses parents, avant de revenir en France à à onze ans.

Élève de la classe de jazz du conservatoire du dixième arrondissement de Paris, elle étudie la trompette avec Roger Guérin. Adolescente, elle participe à un stage au Cluny Jazz Festival, ce qui la fait définitivement choisir le jazz dans sa carrière musicale, sans pour autant négliger la musique classique.

Par la suite, elle obtient de nombreux prix et poursuit des études de musicologie à l'université Paris-Sorbonne, puis entre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2002, elle y obtient le premier prix de jazz avec mention très bien, à l’unanimité.

Une fois dans la vie (musicale) active, elle forme avec Sylvain Rifflet le quintette Rockingchair, avec lequel elle est lauréate en 2003 du concours international de jazz de La Défense.

Airelle Besson forme également un duo avec le guitariste Nelson Veras, ainsi qu'un quartet avec Isabel Sörling, Benjamin Moussay et Fabrice Moreau. Ils sortiront un disque "Radio One", qui récompensera notre musicienne de jazz des prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et Révélation des Victoires du Jazz.

Elle affiche aujourd'hui une belle carrière de jazzwomen et apparaît sur une soixantaine d’albums et compte à ce jour, plus d’une centaine compositions !

Ses concerts à la Cité Musicale de Metz

Pour la nouvelle saison de la Cité Musicale de Metz, Airelle Besson a été nommé artiste associée ! Vous la retrouverez donc sur la scène de l'Arsenal durant quatre concerts jazz. En effet, la salle située au nord de la Lorraine a décidé cette année d'adopté comme fil rouge ... les cuivres ! C'est donc tout naturellement qu'ils ont fait appel à Airelle Besson afin de porter ce projet jazz.

Au programme sur scène, elle jouera aux côtés de l’Orchestre national de Metz et du Big Band de l’Union de Woippy, pour lequel elle a composé une pièce de vingt minutes. Elle se produira aussi en trio lors de la semaine franco-allemande et en duo pour le concert commenté Ballade avec Miles. En exclusivité, Airelle Besson dévoilera également son tout nouveau disque, réalisé avec son quartet Radio One.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la Cité Musicale de Metz.

La saison 2020-2021 d'Airelle Besson

Se produire sur scène est un besoin vital pour beaucoup d'artistes, et Airelle Besson en fait parti. C'est une musicienne de jazz qui ne jure que par la scène, chérissant la relation scène-public.

Voici les dates auxquelles vous pouvez retrouver notre trompettiste de jazz sur scène :