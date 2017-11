Airelle Besson dirige l'Euroradio Jazz Orchestra 2017

L'invitée

Lauréate de prix aussi prestigieux que le Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz ou la Victoire du Jazz comme Révélation de l’année, Airelle Besson vient tout juste d’achever une résidence de trois ans à Jazz sous les Pommiers, à Coutances, en Normandie. Son quartet actuel, « Radio One », avec Isabel Sörling (voix), Benjamin Moussay (claviers) et Fabrice Moreau (batterie) s’est fait remarquer dans la plupart des festivals. Elle vient de publier « Aïrés », un nouvel album en trio avec Edouard Ferlet et Stéphane Kérécki, chez Alpha Classics, à la fin octobre.

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Airelle Besson a également étudié avec Wynton Marsalis, Pierre Gillet et Kato Havas (disciple de Yehudi Menhuin) à Oxford.

Cette trompettiste aux multiples talents illumine la scène jazz européenne, à la tête de ses projets (Airelle Besson Quartet, en duo avec Vincent Ségal, Nelson Veras ou Lionel Suarez) en sidewoman courtisée ou bien encore en compositrice/arrangeuse tout-terrain (Metronomy, Orchestra National de Lyon, Orchestre des Gardiens de la Paix, Orchestre Régional de Normandie). Elle a partagé la scène avec Charlie Haden et Carla Bley, Michel Portal, Youn Sun Nah, Manu Katché, Philip Catherine, Billy Hart, Rhoda Scott, Daniel Humair, Baptiste Trotignon, Henry Texier, Tom Harrell, Avishai Cohen, Greg Hutchinson, José James...

Elle est très fréquemment sollicitée sur la scène européenne. L’année dernière, le concours européen de Trompette d’Alençon lui a commandé deux pièces pour trompette. On la retrouve aujourd’hui sur près de 70 albums et elle est l’auteur d’une centaine de compositions pour des formats allant du duo à l’orchestre symphonique.

Un nouvel album “Aïrés” est paru en octobre dernier chez Alpha/Outhere.

Airelle Besson retrouve le pianiste Edouard Ferlet et embarque le contrebassiste Stéphane Kerecki. Les trois musiciens mêlent thèmes originaux et relectures de tubes classiques signés Ravel (Pavane pour une infante défunte), Fauré (Pavane) et Tchaïkovski (Valse sentimentale).

Le trio glisse aussi dans ce répertoire joliment panaché une version de Windfall du pianiste John Taylor, terrassé sur scène par une crise cardiaque en juillet 2015 alors qu’il jouait justement avec Kerecki.

Rendez-vous la 4 décembre pour un concert au Café de la danse, Paris 11ème.