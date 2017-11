Ahmad Jamal : “Il faut de la sagesse pour être un grand musicien”

L'invité

Né à Pittsburgh en 1930, Ahmad Jamal est un enfant surdoué, il pose ses mains sur un clavier à l’âge de 3 ans, musicien professionnel à 11 ans. Il fonde des quartettes, puis des trios, fonde une compagnie de graines de sésame en Somalie, une compagnie pharmaceutique en Egypte, ouvre un restaurant, il devient propriétaire d’un club à Chicago et fonde un label discographique....

Marseille

Marseille, le titre qui donne son nom au disque est une lettre d’amour à la capitale emblématique du sud, dont le magnifique port et l’éblouissante lumière ont inspiré de nombreux artistes et réalisateurs de cinéma au cours des années. La version vocale du titre Marseille est une performance du rappeur français Abd Al Malik. Cette collaboration est un audacieux nouveau départ pour Jamal, âgé de quatre-vingt six ans. La ville y est un personnage exerçant une puissante emprise sur quiconque parcourt ses rues et s’émerveille de ses nombreux monuments et de ses couchers de soleil à la beauté picturale. La ville est vivante. La ville est tout sauf silencieuse.

Marseille, ta voix ne cesse de m’appeler, Marseille, Marseille, ville d’éternité.

Pour accompagner Ahmad Jamal, on retrouve trois musiciens avec lesquels il a développé au fil du temps une véritable télépathie musicale – le batteur Herlin Riley, le contrebassiste James Cammack et le percussionniste Manolo Badrena. Ensemble, ils forment une section rythmique à la fois réactive et assurée, chaque membre faisant sentir sa présence sans perturber le continuum rythmique minutieusement construit de la musique, qui possède une pulsation hypnotique, accentuée par une large variété de subtilités.

Ahmad Jamal sera le 14 novembre au Palais des congrès de Paris avec la vocaliste Mina Agossi et le rappeur Abd Al Malik

Programmation musicale de l'invité

♫ Ahmad JAMAL

At the Pershing : Billy boy

Ahmad Jamal (piano), Israel Crosby (contrebasse), Vernell Fournier (batterie)

VG 1958

♫ Ahmad JAMAL (Texte : Jimmy Davis, Roger Ramirez, and James Sherman)

The Essence (part one) : Lover man (oh, where can you be ?)

Ahmad Jamal (piano), James Cammack (contrebasse), Idris Muhammad (batterie), Manolo Badrena (percussions)

BIRDOLOGY 1994

♫ Shirley HORN

Here’s to life

VERVE RECORDS 1992

♫ Ahmad JAMAL

Marseille

Ahmad Jamal (piano), James Cammack (contrebasse), Herlin Riley (batterie), Manolo Badrena (percussions), Mina Agossi (chant)

JAZZ VILLAGE / PIAS 2017

♫ Shahin NOVRASLI

Emanation

Shahin NOVRASLI (piano), James Cammack (contrebasse), André Ceccarelli (batterie), Erekle Kolava (percussions)

JAZZ VILLAGE 2017