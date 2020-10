Adrien La Marca : "Je veux lancer un message de positivité malgré tout"

Heroes, le nouveau disque d'Adrien La Marca sorti sur le label La Dolce Volta, aborde trois pièces pour alto et orchestre : le concerto pour alto de William Walton, On the Reel du compositeur belge Gwenaël Mario Grisi, ainsi qu'une transcription du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev.

Adrien La Marca, © Marco Borggreve