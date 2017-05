L'altiste Adrien la Marca

Pour lui, la musique est une affaire de famille ; son père lui en donne le goût; sa soeur est violoniste et son frère est violoncelliste. Après avoir touché quelques temps au piano et au violon, il complète la triade en choisissant l’alto.Il entre au CNSM de Paris dans la classe de Jean Sulem, puis étudie avec Tabea Zimmermann à Berlin; En 2014, il remporte une Victoire de la Musique Classique. Il est aussi Lauréat du 16e Concours International Johannes Brahms en Autriche et du Prix spécial du 13e Concours International William Primrose. A son expérience de concertiste viennent s’ajouter diverses collaborations : Andras Schiff, Gidon Kremer, Christian-Pierre la Marca, mais aussi Renaud Capuçon… C’est d’ailleurs ensemble qu’ils feront sonner la Basilique de Saint Denis, demain soir, dans le cadre du Festival de St Denis.

Dernier disque :

English Delight

Adrien La Marca, Thomas Hoppe

La Dolce Volta (2016)

Prochain concert :

- jeudi 1er juin 20h30 dans le cadre du Festival de Saint Denis, à la Basilique Royale : la Symphonie concertante de Mozart au côté de Renaud Capuçon et l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Sofi Jeannin.

- samedi 3 juin à 16h00, le traditionnel rendez-vous familial des Musicales de Bagatelle : le “Carnaval des Animaux” de Camille Saint-Saëns, avec notamment Pascal Amoyel, Laure Favre-Kahn et Amaury Coeytaux .

- le vendredi 9 juin, 20h00 à la Halle aux grains : le Concerto de Bartók avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse et Gustavo Jimeno

Programmation musicale

♫ Joseph HAYDN

Duo n°4 en ré majeur Hob VI : 4 - Menuet

Guillaume Sutre (violon), Miguel da Silva (alto)

TRANSART

♫ Rebecca CLARKE

Sonate : Vivace - version pour alto et piano (2) 1919

Adrien La Marca (violon alto), Thomas Hoppe (piano)

LA DOLCE VOLTA (2017)

♫ Jean Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988 : Aria (1)

Glenn Gould (piano)

SONY (1981)

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie concertante n°2 en mi bémol majeur K 364 : III. Presto

Renaud Capuçon (violon), Antoine Tamestit (alto), Orchestre de chambre d’Ecosse, Louis Langrée (direction)

VIRGIN CLASSICS

♫ Felix MENDELSSOHN

Sextuor en Ré Maj op 110 : II. Adagio

Amaury Coeytaux (violon), Adrien La Marca (alto), Léa Hennino (alto), Christian-Pierre La Marca (violoncelle), Yann Dubost (contrebasse), Ismaël Margain (piano)

B RECORDS (2015)

♫ Gabriel FAURE

Après un rêve

Adrien La Marca (alto), Thomas Enhco (piano)

LIVE MATINALE FM