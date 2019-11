Adèle Charvet et Susan Manoff, nos invitées du jour

Adèle Charvet

La jeune mezzo-soprano de 26 ans, ancienne maîtrisienne de Radio France, est présente avec nous ce matin pour nous parler de son disque "Long Time Ago", en duo avec la pianiste Susan Manoff. Elle foule le plancher de l'Opéra depuis quelques années maintenant, dans les productions telles que Le Prince Igor, Carmen ou encore Le Barbier de Séville.

"Long Time Ago" est son premier disque, il est dans les bacs depuis le 8 novembre 2019 sous le label alpha classics. Adèle Charvet et Susan Manoff nous interprètent dans ce disque, du Aaron Copland, Vaughan Williams, Benjamin Britten ou encore Charles Ives.

Adèle Charvet et Susan Manoff seront en concert pour ce disque le lundi 9 décembre au théâtre des Bouffes du Nord.

Susan Manoff

Née à New York, c'est au Manhattan School of Music et à l’Université d’Oregon qu'elle étudie le piano. Habituée des salles de concerts mondiales comme le Théâtre des Champs Elysées, le Wigmore Hall ou bien le Konzerthaus Wien, elle s'entoure pour ses disques de chanteuses telle que Veronique Gens, Sandrine Piau et Karine Vourc'h.

Curieuse et amoureuse du théâtre, elle a également créé de nombreux spectacles mélangeant musique et texte. Ses partenaires ont été Jean Rochefort, Fabrice Luchini et Marie-Christine Barrault.

Son agenda :