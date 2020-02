Adam Laloum et le quatuor Anches Hantées, nos invités du jour

Amis avant d'être musiciens, c'est le Quatuor atypique Anches Hantées, que nous recevons ce matin. Les clarinettistes sortent un nouveau disque "Malinconia", dans lequel ils revisitent les quatuors à cordes de Mozart et Beethoven. Adam Laloum nous partagera son amour pour les sonates de Schubert.

Le Quatuor

Atypique de par sa formation, ce quatuor se compose de quatre clarinettistes :

Elise Marre (clarinette basse)

Nicolas Châtelain (clarinette)

Romain Millaud (clarinette)

François Pascal (cor de basset et clarinette)

Ils se sont tous rencontrés au conservatoire de Toulouse dans leur jeunesse. Cette formation a pour atout qu’elle écrit sa propre histoire et que ses membres, tous issus de l’Ecole française des Vents, rendent leur exigence artistique accessible à tous. Aucun a priori possible en effet, sur une formation dont l’histoire reste récente. A noter que c’est le premier quatuor de clarinettes lauréat du CNSM de Paris depuis sa création.

Le Quatuor Anches Hantées participe à de nombreux festivals et se produit dans plusieurs salles dont la Maison de la Radio dans le cadre de l'émission Génération jeunes interprètes de Gaëlle le Gallic sur France Musique.

En 2016, ils sont choisi dans la saison musicale des Jeunesses musicales de France et s'ensuivent deux années de tournée en France et en Belgique. Après des tournées au Maroc, Pakistan et Vietnam organisées par les Alliances et Instituts Français en 2012 et 2013, le Quatuor Anches Hantées participe durant l’été 2013 au congrès mondial des clarinettistes à Assise en Italie.

Le répertoire pour quatuor de clarinettes étant presque inexistant, notre quatuor fait appel à leurs arrangeurs Laurent Arandel et Bertrand Hainaut (également clarinettiste au sein du groupe de 2009 à 2018), afin de transcrire le grand répertoire pour leur formation. Pour palier au manque d’œuvres, les Anches Hantées favorisent également beaucoup la création contemporaine, et travaillent notamment avec des compositeurs tels que Richard Dubugnon ou Philippe Hersant.

Malinconia

Dans ce disque, nos quatre clarinettistes nous interprètes le quatuor à cordes en ré mineur op.10 de Mozart, le quatuor à cordes en si bémol majeur, op. 18 de Beethoven ainsi qu'une oeuvre contemporaine, Huit Esquisses de Philippe Hersant. Les deux premiers relèvent de transcriptions réalisées par Bernard Hainaut. Le dernier, quant à lui, a été composé par Philippe Hersant durant les années 2010, pour cet effectif précisément. Huit Esquisses, est par ailleurs, dédié au Quatuor Anches Hantées.

L'agenda du Quatuor Anches Hantées

Le 5 février au Bal Blomet : concert de la sortie de leur nouveau disque “Malinconia”

Le 7 février au casino de Lavelanet (Ariège) : Opéra sans diva

Le 9 février au Théâtre de la Ville de Valence (Drôme) : Opéra sans diva

Le 10 février à Narbonne : Opéra sans diva

Le 28 février à l’Auditorium de La Garenne Colombes : Autour de Ravel

Le 29 février à l’Auditorium du Conservatoire de Romainville : Ma mère l’Oye (spectacle pour enfant)

Le 2 mai au conservatoire d’Albi : Masterclass

Le 5 mai à la Scène Nationale d’Albi : Opéra sans diva

Le 26 juin aux Sables d’Olonnes : Opéra sans diva

Le 21 juillet au Festival Radio France Occitanie Montpellier : Opéra sans diva

Le 25 juillet à Auberive (Haute-Marne) : Opéra sans diva

Le 30 juillet à Madiran (Hautes Pyrénées) : Opéra sans diva

Le 11 août au Festival des Nuits Musicales de Corps (Isère) : Programme Malinconia

Adam Laloum

Pianiste dont la réputation n'est plus à faire, nous recevons ce matin Adam Laloum, à l'occasion de son nouveau disque, consacré aux sonates D. 894 & D. 958 de Schubert. Il sort dans quelque jours, le 7 février et est le premier signé chez Harmonia Mundi.

L'agenda d'Adam Laloum

Pour fêter comme il se doit cette sortie de disque, il sera en récital au théâtre des Champs-Elysées, le mercredi 5 février.

Ses autres dates :