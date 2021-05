Thibault Sinay, président de l'Union Des Scénographes

Qu’est-ce qu’un décor éco-conçu ? Comment réduire son impact environnemental ? Quels conseils donner à son équipe ? Thibault Sinay, président de l'UDS, nous parle des pratiques, réflexions et expérimentations en cours dans le domaine de l'éco-conception appliquée aux métiers de la scénographie.

Le collectif ECOPROD, créé en 2009, a pour but de faire avancer et de fédérer tous les acteurs du secteur en les engageant dans des pratiques environnementales vertueuses. Son ambition est de former, de sensibiliser, et de mettre à disposition des professionnels des outils et des guides afin de les aider et de conseiller au mieux dans leur démarche éco-responsable.

Ecoprod, Interview William Abello chef décorateur

Plus d'infos ici !

L’ECO-CONCEPTION APPLIQUEE AUX METIERS DE LA SCENOGRAPHIE - Union des Scénographes