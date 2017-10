Hugo Reyne est l'invité de Musique Matin

L'invité

Hugo Reyne est un fllûtiste, hautboïste et chef d’orchestre français qui s'est formé aux côtés de chefs de file du mouvement baroque en France. Il est directeur musical et fondateur de La Simphonie du Marais, directeur artistique du festival Musiques à la Chabotterie et du festival baroque du Pays du Mont-Blanc.

Hugo Reyne, ardent défenseur du patrimoine musical français de Lully à Rameau, décide de fonder la Simphonie du Marais en 1987. La Simphonie du Marais qui réunit de 3 à 35 musiciens, chanteurs solistes, chœur et orchestre, propose des programmes concerts et spectacles de musique symphonique, de ballets, de comédies-ballets et d’opéras. Hugo Reyne avec la Simphonie du Marais convie le public dans son univers musical en offrant des concerts originaux où la musique peut côtoyer la poésie, le théâtre, la danse, ou encore la gastronomie.

La Simphonie du Marais a enregistré plus d’une quarantaine de disques et coffrets. Ces enregistrements réguliers sont, pour la plupart, l’aboutissement du travail de recherche sur le patrimoine musical français mené par Hugo Reyne.

Les prochains concerts

TELEMANN, CONCERT ANNIVERSAIRE DES 250 ANS

Georg-Philipp Telemann fut également le grand maître de l’écriture pour flûte à bec. Hugo Reyne, qui célèbre avec la Simphonie du Marais cet instrument depuis 1987 propose de côtoyer le temps d’un concert l’œuvre jubilatoire de ce génie disparu il y a 250 ans.

Telemann : Concertos, fantaisies et sonates

Mardi 14 novembre 2017 pour les Mardis du Conservatoire de laRoche-sur-Yon

LE JUIF ERRANT MUSICIEN – ITINÉRANCE MUSICALE

Bach, Bassano, Moulinié, Rossi…

Création en compagnonnage avec Faenza – Marc Horvat

Accompagné de deux collègues musiciens polyvalents comme lui, Hugo Reyne propose de voyager dans l’histoire juive au travers des compositions de la période baroque qui portent en elles la notion d’itinérance, d’exil, de Jérusalem à New-York en passant par Mantoue, Venise, Londres…

Mardi 28 novembre 2017 la Roche-sur-Yon, Le Théâtre

Mercredi 13 décembre 2017 Paris 13ème, Eglise luthérienne de la Trinité

UN SIÈCLE DE MUSIQUE FRANÇAISE : DE LULLY À RAMEAU – CONCERT DES 30 ANS DE LA SIMPHONIE DU MARAIS

Jean-Baptiste Lully, Michel-Richard Delalande, Marin Maraisochelle

Pour cette année anniversaire, Hugo Reyne et son ensemble la Simphonie du Marais revisitent un programme consacré à Jean-Baptiste Lully à travers un programme en forme de retour aux sources. Cette «Apothéose de Lully» est une biographie musicale du compositeur créateur de la musique baroque française.

RETOUR AUX SOURCES, UNE APOTHEOSE DE LULLY - FRAGMENTS DE FEU MONSIEUR DE LULLY

Jeudi 7 décembre 2017, La Coursive, Scène nationale de La Rochelle

FRANCOIS COUPERIN : LES NATIONS REUNIES ET AUTRES SONATES

Dimanche 19 novembre 2017 Saint-Sulpice-le-Verdon (85), Logis de la Chabotterie

Jeudi 23 novembre 2017 Paris 13ème, Salle Colonne - Concert et enregistrement (sortie CD juin 2018)

Programmation musicale de l'invité

♫ Jean-Baptiste Lully

Ballet royal de Flore - XVe Entrée : Grande Musique, Choeur des Quatre parties du Monde, Marche des Nations, Air pour l’Europe, Canaries, Menuet)

La Simphonie du Marais, Hugo Reyne (direction)

ACCORD

♫ Jean-Baptiste Lully

Atys : Acte V, air de Cybèle & choeur “Que le malheur d’Atys"

Amaya Dominguez (Cybèle), Le Choeur et la Simphonie du Marais, Hugo Reyn (direction)

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE

♫ Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : 4e Entrée, air de Zima “Régnez Plaisirs et Jeux"

Valérie Gabail (Zima), La Simphonie du Marais, Hugo Reyne (direction)

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE

♫ Jacques Hotteterre-le-Romain

2e Suite pour flûte en Mi mineur : 3. Allemande tendrement

Hugo Reyne (flûte), Thomas Dunford (archiluth), Etienne Mangot (viole de gambe)

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE